Staicy Sport-logo

Staicy Sport – hinta (SPORT)

Ei listattu

1SPORT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.090565
-3.20%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Staicy Sport (SPORT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:32:00 (UTC+8)

Staicy Sport (SPORT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.088411
24 h:n matalin
$ 0.09525
24 h:n korkein

$ 0.088411
$ 0.09525
$ 0.136251
$ 0.01740275
-1.07%

-3.25%

-23.55%

-23.55%

Staicy Sport (SPORT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.090565. Viimeisen 24 tunnin aikana SPORT on vaihdellut alimmillaan $ 0.088411 ja korkeimmillaan $ 0.09525 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPORT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.136251, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01740275.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPORT on muuttunut -1.07% viimeisen tunnin aikana, -3.25% 24 tunnin aikana ja -23.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Staicy Sport (SPORT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.70M
--
$ 9.45M
63.38M
105,000,000.0
Staicy Sport-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPORT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 63.38M ja sen kokonaistarjonta on 105000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.45M.

Staicy Sport (SPORT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Staicy Sport – USD -hinta muuttui $ -0.00304672853847654.
Viimeisten 30 päivän aikana Staicy Sport – USD -hinnan muutos oli $ +0.0240151753.
Viimeisten 60 päivän aikana Staicy Sport – USD -hinnan muutos oli $ +0.2329503330.
Viimeisten 90 päivän aikana Staicy Sport – USD -hinnan muutos oli $ +0.055617577558957035.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00304672853847654-3.25%
30 päivää$ +0.0240151753+26.52%
60 päivää$ +0.2329503330+257.22%
90 päivää$ +0.055617577558957035+159.15%

Mikä on Staicy Sport (SPORT)

Staicy Sport (SPORT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Staicy Sport-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Staicy Sport (SPORT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Staicy Sport (SPORT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Staicy Sport-rahakkeelle.

Tarkista Staicy Sport-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPORT paikallisiin valuuttoihin

Staicy Sport (SPORT) -rahakkeen tokenomiikka

Staicy Sport (SPORT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPORT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Staicy Sport (SPORT)”

Paljonko Staicy Sport (SPORT) on arvoltaan tänään?
SPORT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.090565 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPORT-USD-parin nykyinen hinta?
SPORT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.090565. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Staicy Sport-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPORT markkina-arvo on $ 5.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPORT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPORT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 63.38M USD.
Mikä oli SPORT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPORT saavutti ATH-hinnaksi 0.136251 USD.
Mikä oli SPORT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPORT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01740275 USD.
Mikä on SPORT-rahakkeen treidausvolyymi?
SPORT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SPORT tänä vuonna korkeammalle?
SPORT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPORT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
