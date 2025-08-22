Lisätietoja MATICX-rahakkeesta

Stader MaticX – hinta (MATICX)

1MATICX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.273988
$0.273988
-3.00%1D
Reaaliaikainen Stader MaticX (MATICX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:17:26 (UTC+8)

Stader MaticX (MATICX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.27351
24 h:n matalin
$ 0.282839
24 h:n korkein

$ 0.27351
$ 0.282839
$ 2.07
$ 0.17723
-1.16%

-3.02%

-1.00%

-1.00%

Stader MaticX (MATICX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.274022. Viimeisen 24 tunnin aikana MATICX on vaihdellut alimmillaan $ 0.27351 ja korkeimmillaan $ 0.282839 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MATICX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.07, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.17723.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MATICX on muuttunut -1.16% viimeisen tunnin aikana, -3.02% 24 tunnin aikana ja -1.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stader MaticX (MATICX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 35.16M
--
$ 35.16M
128.33M
128,330,270.7088383
Stader MaticX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 35.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MATICX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 128.33M ja sen kokonaistarjonta on 128330270.7088383. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.16M.

Stader MaticX (MATICX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stader MaticX – USD -hinta muuttui $ -0.0085423064618808.
Viimeisten 30 päivän aikana Stader MaticX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0158270722.
Viimeisten 60 päivän aikana Stader MaticX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0995236395.
Viimeisten 90 päivän aikana Stader MaticX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0034925841303688.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0085423064618808-3.02%
30 päivää$ -0.0158270722-5.77%
60 päivää$ +0.0995236395+36.32%
90 päivää$ -0.0034925841303688-1.25%

Mikä on Stader MaticX (MATICX)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Stader MaticX (MATICX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Stader MaticX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stader MaticX (MATICX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stader MaticX (MATICX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stader MaticX-rahakkeelle.

Tarkista Stader MaticX-rahakkeen hintaennuste nyt!

MATICX paikallisiin valuuttoihin

Stader MaticX (MATICX) -rahakkeen tokenomiikka

Stader MaticX (MATICX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MATICX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stader MaticX (MATICX)”

Paljonko Stader MaticX (MATICX) on arvoltaan tänään?
MATICX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.274022 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MATICX-USD-parin nykyinen hinta?
MATICX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.274022. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stader MaticX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MATICX markkina-arvo on $ 35.16M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MATICX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MATICX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 128.33M USD.
Mikä oli MATICX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MATICX saavutti ATH-hinnaksi 2.07 USD.
Mikä oli MATICX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MATICX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.17723 USD.
Mikä on MATICX-rahakkeen treidausvolyymi?
MATICX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MATICX tänä vuonna korkeammalle?
MATICX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MATICX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:17:26 (UTC+8)

Stader MaticX (MATICX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.