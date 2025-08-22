Lisätietoja ETHX-rahakkeesta

$4,581.69
-0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Stader ETHx (ETHX) -hintakaavio
Stader ETHx (ETHX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,480.74
24 h:n matalin
$ 4,606.36
24 h:n korkein

$ 4,480.74
$ 4,606.36
$ 5,094.29
$ 1,474.49
+0.39%

-0.83%

-6.89%

-6.89%

Stader ETHx (ETHX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,565.36. Viimeisen 24 tunnin aikana ETHX on vaihdellut alimmillaan $ 4,480.74 ja korkeimmillaan $ 4,606.36 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ETHX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5,094.29, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,474.49.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ETHX on muuttunut +0.39% viimeisen tunnin aikana, -0.83% 24 tunnin aikana ja -6.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stader ETHx (ETHX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 658.84M
--
$ 658.84M
143.87K
143,873.6361668773
Stader ETHx-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 658.84M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ETHX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 143.87K ja sen kokonaistarjonta on 143873.6361668773. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 658.84M.

Stader ETHx (ETHX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stader ETHx – USD -hinta muuttui $ -38.281703567919.
Viimeisten 30 päivän aikana Stader ETHx – USD -hinnan muutos oli $ +691.1361543200.
Viimeisten 60 päivän aikana Stader ETHx – USD -hinnan muutos oli $ +4,177.2496156800.
Viimeisten 90 päivän aikana Stader ETHx – USD -hinnan muutos oli $ +1,861.929717508497.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -38.281703567919-0.83%
30 päivää$ +691.1361543200+15.14%
60 päivää$ +4,177.2496156800+91.50%
90 päivää$ +1,861.929717508497+68.87%

Mikä on Stader ETHx (ETHX)

What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.

Stader ETHx (ETHX) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Stader ETHx-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stader ETHx (ETHX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stader ETHx (ETHX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stader ETHx-rahakkeelle.

Tarkista Stader ETHx-rahakkeen hintaennuste nyt!

ETHX paikallisiin valuuttoihin

Stader ETHx (ETHX) -rahakkeen tokenomiikka

Stader ETHx (ETHX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ETHX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stader ETHx (ETHX)”

Paljonko Stader ETHx (ETHX) on arvoltaan tänään?
ETHX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,565.36 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ETHX-USD-parin nykyinen hinta?
ETHX -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,565.36. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stader ETHx-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ETHX markkina-arvo on $ 658.84M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ETHX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ETHX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 143.87K USD.
Mikä oli ETHX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ETHX saavutti ATH-hinnaksi 5,094.29 USD.
Mikä oli ETHX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ETHX-rahakkeen ATL-hinta oli 1,474.49 USD.
Mikä on ETHX-rahakkeen treidausvolyymi?
ETHX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ETHX tänä vuonna korkeammalle?
ETHX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ETHX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Stader ETHx (ETHX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

