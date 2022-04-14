Stables Labs USDX (USDX) -rahakkeen tokenomiikka
Stables Labs USDX (USDX) -rahakkeen tiedot
USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.
Stables Labs USDX (USDX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Stables Labs USDX (USDX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Stables Labs USDX (USDX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Stables Labs USDX (USDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä USDX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USDX-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät USDX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USDX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
USDX-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne USDX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? USDX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.