Stables Labs USDX-logo

Stables Labs USDX – hinta (USDX)

Ei listattu

1USDX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.997257
$0.997257
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Stables Labs USDX (USDX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:15:34 (UTC+8)

Stables Labs USDX (USDX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.996786
$ 0.996786
24 h:n matalin
$ 0.99873
$ 0.99873
24 h:n korkein

$ 0.996786
$ 0.996786

$ 0.99873
$ 0.99873

$ 1.057
$ 1.057

$ 0.944423
$ 0.944423

-0.01%

-0.04%

-0.02%

-0.02%

Stables Labs USDX (USDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.997257. Viimeisen 24 tunnin aikana USDX on vaihdellut alimmillaan $ 0.996786 ja korkeimmillaan $ 0.99873 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.057, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.944423.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDX on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.04% 24 tunnin aikana ja -0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stables Labs USDX (USDX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 680.35M
$ 680.35M

--
--

$ 680.35M
$ 680.35M

682.26M
682.26M

682,258,215.0947957
682,258,215.0947957

Stables Labs USDX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 680.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 682.26M ja sen kokonaistarjonta on 682258215.0947957. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 680.35M.

Stables Labs USDX (USDX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stables Labs USDX – USD -hinta muuttui $ -0.0004733443836226.
Viimeisten 30 päivän aikana Stables Labs USDX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0013871844.
Viimeisten 60 päivän aikana Stables Labs USDX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0011740706.
Viimeisten 90 päivän aikana Stables Labs USDX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0025630689593266.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0004733443836226-0.04%
30 päivää$ -0.0013871844-0.13%
60 päivää$ -0.0011740706-0.11%
90 päivää$ -0.0025630689593266-0.25%

Mikä on Stables Labs USDX (USDX)

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

Stables Labs USDX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stables Labs USDX (USDX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stables Labs USDX (USDX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stables Labs USDX-rahakkeelle.

Tarkista Stables Labs USDX-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDX paikallisiin valuuttoihin

Stables Labs USDX (USDX) -rahakkeen tokenomiikka

Stables Labs USDX (USDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stables Labs USDX (USDX)”

Paljonko Stables Labs USDX (USDX) on arvoltaan tänään?
USDX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.997257 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDX-USD-parin nykyinen hinta?
USDX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.997257. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stables Labs USDX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDX markkina-arvo on $ 680.35M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 682.26M USD.
Mikä oli USDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDX saavutti ATH-hinnaksi 1.057 USD.
Mikä oli USDX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.944423 USD.
Mikä on USDX-rahakkeen treidausvolyymi?
USDX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USDX tänä vuonna korkeammalle?
USDX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
