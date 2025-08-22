Lisätietoja SUSDX-rahakkeesta

SUSDX-rahakkeen hintatiedot

SUSDX-rahakkeen valkoinen paperi

SUSDX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SUSDX-rahakkeen tokenomiikka

SUSDX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Stables Labs Staked USDX-logo

Stables Labs Staked USDX – hinta (SUSDX)

Ei listattu

1SUSDX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.093
$1.093$1.093
-0.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Stables Labs Staked USDX (SUSDX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:08:27 (UTC+8)

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.092
$ 1.092$ 1.092
24 h:n matalin
$ 1.097
$ 1.097$ 1.097
24 h:n korkein

$ 1.092
$ 1.092$ 1.092

$ 1.097
$ 1.097$ 1.097

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.980819
$ 0.980819$ 0.980819

-0.03%

-0.30%

-0.50%

-0.50%

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.093. Viimeisen 24 tunnin aikana SUSDX on vaihdellut alimmillaan $ 1.092 ja korkeimmillaan $ 1.097 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUSDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.17, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.980819.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUSDX on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.30% 24 tunnin aikana ja -0.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 258.38M
$ 258.38M$ 258.38M

--
----

$ 258.38M
$ 258.38M$ 258.38M

236.48M
236.48M 236.48M

236,478,124.0836198
236,478,124.0836198 236,478,124.0836198

Stables Labs Staked USDX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 258.38M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUSDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 236.48M ja sen kokonaistarjonta on 236478124.0836198. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 258.38M.

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stables Labs Staked USDX – USD -hinta muuttui $ -0.003396827619267.
Viimeisten 30 päivän aikana Stables Labs Staked USDX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0030002850.
Viimeisten 60 päivän aikana Stables Labs Staked USDX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0066357123.
Viimeisten 90 päivän aikana Stables Labs Staked USDX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0143136542304179.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.003396827619267-0.30%
30 päivää$ +0.0030002850+0.27%
60 päivää$ +0.0066357123+0.61%
90 päivää$ +0.0143136542304179+1.33%

Mikä on Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Stables Labs Staked USDX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stables Labs Staked USDX (SUSDX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stables Labs Staked USDX (SUSDX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stables Labs Staked USDX-rahakkeelle.

Tarkista Stables Labs Staked USDX-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUSDX paikallisiin valuuttoihin

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) -rahakkeen tokenomiikka

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUSDX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stables Labs Staked USDX (SUSDX)”

Paljonko Stables Labs Staked USDX (SUSDX) on arvoltaan tänään?
SUSDX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.093 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUSDX-USD-parin nykyinen hinta?
SUSDX -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.093. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stables Labs Staked USDX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUSDX markkina-arvo on $ 258.38M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUSDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUSDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 236.48M USD.
Mikä oli SUSDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUSDX saavutti ATH-hinnaksi 1.17 USD.
Mikä oli SUSDX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUSDX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.980819 USD.
Mikä on SUSDX-rahakkeen treidausvolyymi?
SUSDX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SUSDX tänä vuonna korkeammalle?
SUSDX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUSDX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:08:27 (UTC+8)

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.