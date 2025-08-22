Lisätietoja STBL-rahakkeesta

Stability – hinta (STBL)

1STBL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.060562
$0.060562$0.060562
+2.50%1D
USD
Reaaliaikainen Stability (STBL) -hintakaavio
Stability (STBL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.058698
$ 0.058698$ 0.058698
24 h:n matalin
$ 0.060793
$ 0.060793$ 0.060793
24 h:n korkein

$ 0.058698
$ 0.058698$ 0.058698

$ 0.060793
$ 0.060793$ 0.060793

$ 0.121797
$ 0.121797$ 0.121797

$ 0.055804
$ 0.055804$ 0.055804

-0.36%

+2.56%

+2.84%

+2.84%

Stability (STBL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.060562. Viimeisen 24 tunnin aikana STBL on vaihdellut alimmillaan $ 0.058698 ja korkeimmillaan $ 0.060793 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STBL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.121797, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.055804.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STBL on muuttunut -0.36% viimeisen tunnin aikana, +2.56% 24 tunnin aikana ja +2.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stability (STBL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 609.32K
$ 609.32K$ 609.32K

--
----

$ 6.08M
$ 6.08M$ 6.08M

10.03M
10.03M 10.03M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Stability-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 609.32K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STBL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.03M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.08M.

Stability (STBL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stability – USD -hinta muuttui $ +0.00151019.
Viimeisten 30 päivän aikana Stability – USD -hinnan muutos oli $ -0.0203463307.
Viimeisten 60 päivän aikana Stability – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008258658.
Viimeisten 90 päivän aikana Stability – USD -hinnan muutos oli $ -0.0048142499949768.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00151019+2.56%
30 päivää$ -0.0203463307-33.59%
60 päivää$ +0.0008258658+1.36%
90 päivää$ -0.0048142499949768-7.36%

Mikä on Stability (STBL)

Stability: AI-Driven Asset Management Protocol Stability revolutionises DeFi by complex profitable yield strategies and utilising AI-driven tools to optimise returns for users across Sonic. Through its unique architecture, Stability rapidly deploys automated asset management solutions, offering seamless portfolio optimisation for everyone. Empowered by smart contracts, Stability employs a set of investment strategies that automatically amplify user rewards across diverse liquidity pools, automated market making projects, and other lucrative yield farming avenues within the DeFi ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Stability-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stability (STBL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stability (STBL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stability-rahakkeelle.

Tarkista Stability-rahakkeen hintaennuste nyt!

STBL paikallisiin valuuttoihin

Stability (STBL) -rahakkeen tokenomiikka

Stability (STBL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STBL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stability (STBL)”

Paljonko Stability (STBL) on arvoltaan tänään?
STBL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.060562 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STBL-USD-parin nykyinen hinta?
STBL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.060562. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stability-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STBL markkina-arvo on $ 609.32K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STBL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STBL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.03M USD.
Mikä oli STBL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STBL saavutti ATH-hinnaksi 0.121797 USD.
Mikä oli STBL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STBL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.055804 USD.
Mikä on STBL-rahakkeen treidausvolyymi?
STBL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STBL tänä vuonna korkeammalle?
STBL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STBL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.