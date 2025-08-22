Lisätietoja SHR0-rahakkeesta

SHR0-rahakkeen hintatiedot

SHR0-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SHR0-rahakkeen tokenomiikka

SHR0-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

SroomAI DAO-logo

SroomAI DAO – hinta (SHR0)

Ei listattu

1SHR0 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00147417
$0.00147417$0.00147417
-6.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen SroomAI DAO (SHR0) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:31:37 (UTC+8)

SroomAI DAO (SHR0) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0014615
$ 0.0014615$ 0.0014615
24 h:n matalin
$ 0.0015927
$ 0.0015927$ 0.0015927
24 h:n korkein

$ 0.0014615
$ 0.0014615$ 0.0014615

$ 0.0015927
$ 0.0015927$ 0.0015927

$ 0.02437799
$ 0.02437799$ 0.02437799

$ 0
$ 0$ 0

-0.72%

-7.32%

-43.22%

-43.22%

SroomAI DAO (SHR0) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00146662. Viimeisen 24 tunnin aikana SHR0 on vaihdellut alimmillaan $ 0.0014615 ja korkeimmillaan $ 0.0015927 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHR0-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02437799, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHR0 on muuttunut -0.72% viimeisen tunnin aikana, -7.32% 24 tunnin aikana ja -43.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SroomAI DAO (SHR0) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

--
----

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

1.10B
1.10B 1.10B

1,100,000,000.0
1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

SroomAI DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.62M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHR0-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.10B ja sen kokonaistarjonta on 1100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.62M.

SroomAI DAO (SHR0) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SroomAI DAO – USD -hinta muuttui $ -0.000115992622217602.
Viimeisten 30 päivän aikana SroomAI DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008112101.
Viimeisten 60 päivän aikana SroomAI DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005497176.
Viimeisten 90 päivän aikana SroomAI DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000115992622217602-7.32%
30 päivää$ -0.0008112101-55.31%
60 päivää$ -0.0005497176-37.48%
90 päivää$ 0--

Mikä on SroomAI DAO (SHR0)

Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SroomAI DAO (SHR0) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SroomAI DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SroomAI DAO (SHR0) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SroomAI DAO (SHR0) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SroomAI DAO-rahakkeelle.

Tarkista SroomAI DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHR0 paikallisiin valuuttoihin

SroomAI DAO (SHR0) -rahakkeen tokenomiikka

SroomAI DAO (SHR0) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHR0-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SroomAI DAO (SHR0)”

Paljonko SroomAI DAO (SHR0) on arvoltaan tänään?
SHR0-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00146662 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHR0-USD-parin nykyinen hinta?
SHR0 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00146662. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SroomAI DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHR0 markkina-arvo on $ 1.62M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHR0-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHR0-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.10B USD.
Mikä oli SHR0-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHR0 saavutti ATH-hinnaksi 0.02437799 USD.
Mikä oli SHR0-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHR0-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHR0-rahakkeen treidausvolyymi?
SHR0-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHR0 tänä vuonna korkeammalle?
SHR0 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHR0-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:31:37 (UTC+8)

SroomAI DAO (SHR0) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.