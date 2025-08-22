Lisätietoja SQRL-rahakkeesta

Squirrel Swap-logo

Squirrel Swap – hinta (SQRL)

Ei listattu

1SQRL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-14.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Squirrel Swap (SQRL) -hintakaavio
Squirrel Swap (SQRL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00352178
$ 0.00352178$ 0.00352178

$ 0
$ 0$ 0

+5.88%

-16.60%

+0.48%

+0.48%

Squirrel Swap (SQRL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SQRL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SQRL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00352178, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SQRL on muuttunut +5.88% viimeisen tunnin aikana, -16.60% 24 tunnin aikana ja +0.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Squirrel Swap (SQRL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.67K
$ 18.67K$ 18.67K

--
----

$ 18.67K
$ 18.67K$ 18.67K

999.89M
999.89M 999.89M

999,887,120.827155
999,887,120.827155 999,887,120.827155

Squirrel Swap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.67K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SQRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.89M ja sen kokonaistarjonta on 999887120.827155. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.67K.

Squirrel Swap (SQRL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Squirrel Swap – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Squirrel Swap – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Squirrel Swap – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Squirrel Swap – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-16.60%
30 päivää$ 0+0.28%
60 päivää$ 0-52.81%
90 päivää$ 0--

Mikä on Squirrel Swap (SQRL)

Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts! Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem. Why Choose Squirrel Swap? • Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks. • Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders. • Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto. Making a Difference with Every Swap Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy.

Squirrel Swap (SQRL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Squirrel Swap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Squirrel Swap (SQRL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Squirrel Swap (SQRL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Squirrel Swap-rahakkeelle.

Tarkista Squirrel Swap-rahakkeen hintaennuste nyt!

SQRL paikallisiin valuuttoihin

Squirrel Swap (SQRL) -rahakkeen tokenomiikka

Squirrel Swap (SQRL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SQRL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Squirrel Swap (SQRL)”

Paljonko Squirrel Swap (SQRL) on arvoltaan tänään?
SQRL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SQRL-USD-parin nykyinen hinta?
SQRL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Squirrel Swap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SQRL markkina-arvo on $ 18.67K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SQRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SQRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.89M USD.
Mikä oli SQRL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SQRL saavutti ATH-hinnaksi 0.00352178 USD.
Mikä oli SQRL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SQRL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SQRL-rahakkeen treidausvolyymi?
SQRL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SQRL tänä vuonna korkeammalle?
SQRL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SQRL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.