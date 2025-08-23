Lisätietoja SQRB-rahakkeesta

SQRB-rahakkeen hintatiedot

SQRB-rahakkeen valkoinen paperi

SQRB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SQRB-rahakkeen tokenomiikka

SQRB-rahakkeen hintaennuste

SQRBIT-logo

SQRBIT – hinta (SQRB)

Ei listattu

1SQRB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen SQRBIT (SQRB) -hintakaavio
SQRBIT (SQRB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.107605
$ 0.107605$ 0.107605

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.01%

-65.63%

-65.63%

SQRBIT (SQRB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SQRB on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SQRB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.107605, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SQRB on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja -65.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SQRBIT (SQRB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 37.40K
$ 37.40K$ 37.40K

--
----

$ 110.00K
$ 110.00K$ 110.00K

3.40B
3.40B 3.40B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

SQRBIT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SQRB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.40B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 110.00K.

SQRBIT (SQRB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SQRBIT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SQRBIT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SQRBIT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SQRBIT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.01%
30 päivää$ 0+22.16%
60 päivää$ 0+174.91%
90 päivää$ 0--

Mikä on SQRBIT (SQRB)

SQRBIT transforms real estate investing with tokenization, allowing fractional ownership in high-value residential, commercial, retail, and land properties. As an RWA platform, SQRBIT bridges the gap between traditional real estate and the digital asset world. Join the future of tokenized property investment with SQRBIT. The global real estate market represents an immense $325 trillion dollars, and SQRBIT allows you to own fractional ownership in high-value residentials, commercial, stores and land properties. You can easily buy and sell fractional ownership in our growing real estate portfolio through tokenization, enabling you to enjoy the benefits of ownership without any hassle. Let's Tokenize Every Square Foot with SQRBIT!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SQRBIT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SQRBIT (SQRB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SQRBIT (SQRB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SQRBIT-rahakkeelle.

Tarkista SQRBIT-rahakkeen hintaennuste nyt!

SQRB paikallisiin valuuttoihin

SQRBIT (SQRB) -rahakkeen tokenomiikka

SQRBIT (SQRB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SQRB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SQRBIT (SQRB)”

Paljonko SQRBIT (SQRB) on arvoltaan tänään?
SQRB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SQRB-USD-parin nykyinen hinta?
SQRB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SQRBIT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SQRB markkina-arvo on $ 37.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SQRB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SQRB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.40B USD.
Mikä oli SQRB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SQRB saavutti ATH-hinnaksi 0.107605 USD.
Mikä oli SQRB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SQRB-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SQRB-rahakkeen treidausvolyymi?
SQRB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SQRB tänä vuonna korkeammalle?
SQRB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SQRB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
SQRBIT (SQRB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.