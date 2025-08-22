Lisätietoja SSUI-rahakkeesta

Spring Staked SUI – hinta (SSUI)

1SSUI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.47
$3.47$3.47
-3.20%1D
Reaaliaikainen Spring Staked SUI (SSUI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:17:00 (UTC+8)

Spring Staked SUI (SSUI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.90%

-3.27%

-10.06%

-10.06%

Spring Staked SUI (SSUI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3.47. Viimeisen 24 tunnin aikana SSUI on vaihdellut alimmillaan $ 3.45 ja korkeimmillaan $ 3.61 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SSUI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 18.79, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.75.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SSUI on muuttunut -0.90% viimeisen tunnin aikana, -3.27% 24 tunnin aikana ja -10.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Spring Staked SUI (SSUI) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

Spring Staked SUI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SSUI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.30M ja sen kokonaistarjonta on 8295888.845. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.80M.

Spring Staked SUI (SSUI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Spring Staked SUI – USD -hinta muuttui $ -0.117732822095456.
Viimeisten 30 päivän aikana Spring Staked SUI – USD -hinnan muutos oli $ -0.4761915700.
Viimeisten 60 päivän aikana Spring Staked SUI – USD -hinnan muutos oli $ +1.2917793290.
Viimeisten 90 päivän aikana Spring Staked SUI – USD -hinnan muutos oli $ -0.2516135632664358.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.117732822095456-3.27%
30 päivää$ -0.4761915700-13.72%
60 päivää$ +1.2917793290+37.23%
90 päivää$ -0.2516135632664358-6.76%

Mikä on Spring Staked SUI (SSUI)

SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Spring Staked SUI (SSUI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Spring Staked SUI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Spring Staked SUI (SSUI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Spring Staked SUI (SSUI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Spring Staked SUI-rahakkeelle.

Tarkista Spring Staked SUI-rahakkeen hintaennuste nyt!

SSUI paikallisiin valuuttoihin

Spring Staked SUI (SSUI) -rahakkeen tokenomiikka

Spring Staked SUI (SSUI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SSUI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Spring Staked SUI (SSUI)”

Paljonko Spring Staked SUI (SSUI) on arvoltaan tänään?
SSUI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.47 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SSUI-USD-parin nykyinen hinta?
SSUI -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.47. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Spring Staked SUI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SSUI markkina-arvo on $ 28.80M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SSUI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SSUI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.30M USD.
Mikä oli SSUI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SSUI saavutti ATH-hinnaksi 18.79 USD.
Mikä oli SSUI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SSUI-rahakkeen ATL-hinta oli 1.75 USD.
Mikä on SSUI-rahakkeen treidausvolyymi?
SSUI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SSUI tänä vuonna korkeammalle?
SSUI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SSUI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

