Lisätietoja SPORT-rahakkeesta

SPORT-rahakkeen hintatiedot

SPORT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SPORT-rahakkeen tokenomiikka

SPORT-rahakkeen hintaennuste

SPORT-logo

SPORT – hinta (SPORT)

Ei listattu

1SPORT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00012811
$0.00012811$0.00012811
-12.10%1D
USD
Reaaliaikainen SPORT (SPORT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:02:08 (UTC+8)

SPORT (SPORT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00012689
$ 0.00012689$ 0.00012689
24 h:n matalin
$ 0.00014852
$ 0.00014852$ 0.00014852
24 h:n korkein

$ 0.00012689
$ 0.00012689$ 0.00012689

$ 0.00014852
$ 0.00014852$ 0.00014852

$ 0.076412
$ 0.076412$ 0.076412

$ 0.00002284
$ 0.00002284$ 0.00002284

-0.94%

-12.32%

-5.97%

-5.97%

SPORT (SPORT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00012776. Viimeisen 24 tunnin aikana SPORT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00012689 ja korkeimmillaan $ 0.00014852 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPORT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.076412, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002284.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPORT on muuttunut -0.94% viimeisen tunnin aikana, -12.32% 24 tunnin aikana ja -5.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SPORT (SPORT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 67.54K
$ 67.54K$ 67.54K

--
----

$ 159.70K
$ 159.70K$ 159.70K

528.66M
528.66M 528.66M

1,250,000,000.0
1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

SPORT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 67.54K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPORT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 528.66M ja sen kokonaistarjonta on 1250000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 159.70K.

SPORT (SPORT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SPORT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SPORT – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000413690.
Viimeisten 60 päivän aikana SPORT – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000925723.
Viimeisten 90 päivän aikana SPORT – USD -hinnan muutos oli $ +0.00004055443311206124.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-12.32%
30 päivää$ +0.0000413690+32.38%
60 päivää$ +0.0000925723+72.46%
90 päivää$ +0.00004055443311206124+46.50%

Mikä on SPORT (SPORT)

Lympo is building a sports NFTs ecosystem including NFTs with IP rights of world-famous athletes and clubs.

SPORT (SPORT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SPORT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SPORT (SPORT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SPORT (SPORT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SPORT-rahakkeelle.

Tarkista SPORT-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPORT paikallisiin valuuttoihin

SPORT (SPORT) -rahakkeen tokenomiikka

SPORT (SPORT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPORT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "SPORT (SPORT)"

Paljonko SPORT (SPORT) on arvoltaan tänään?
SPORT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00012776 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPORT-USD-parin nykyinen hinta?
SPORT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00012776. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SPORT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPORT markkina-arvo on $ 67.54K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPORT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPORT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 528.66M USD.
Mikä oli SPORT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPORT saavutti ATH-hinnaksi 0.076412 USD.
Mikä oli SPORT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPORT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00002284 USD.
Mikä on SPORT-rahakkeen treidausvolyymi?
SPORT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SPORT tänä vuonna korkeammalle?
SPORT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPORT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:02:08 (UTC+8)

SPORT (SPORT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.