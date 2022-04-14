Splash Dog (BUSTER) -rahakkeen tokenomiikka

Splash Dog (BUSTER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Splash Dog (BUSTER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Splash Dog (BUSTER) -rahakkeen tiedot

THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS.

A few facts about me

  • Signature Pool Dive
  • Serial Killer
  • Silly

Roadmap

  1. BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs
  2. CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships

Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.

Ready to Splash?

Virallinen verkkosivusto:
https://buster-sol.xyz/

Splash Dog (BUSTER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Splash Dog (BUSTER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 12.56K
$ 12.56K$ 12.56K
Kokonaistarjonta:
$ 999.77M
$ 999.77M$ 999.77M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.77M
$ 999.77M$ 999.77M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 12.56K
$ 12.56K$ 12.56K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00444016
$ 0.00444016$ 0.00444016
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000975
$ 0.00000975$ 0.00000975
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Splash Dog (BUSTER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Splash Dog (BUSTER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BUSTER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BUSTER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BUSTER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BUSTER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BUSTER-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BUSTER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BUSTER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.