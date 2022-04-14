Spintria (SP) -rahakkeen tokenomiikka
Spintria (SP) -rahakkeen tiedot
Spintria (SP) is a utility adult-token on the TON network created for anonymous and quick access to the content in the adult entertainment ecosystem. The adult industry faces numerous issues that limit its growth and safety.
Spintria offers an innovative solution that could change the game. Our token $SP and WEB-3 technologies will help overcome these challenges and create a safer, more profitable, and fairer ecosystem for all participants.
Security and Privacy
- Problem: Leakage of personal data and confidential information.
- Solution: The SP token is built on the TON blockchain, ensuring anonymity and transaction security.
Financial Barriers
- Problem: Limited access to traditional financial services.
- Solution: The introduction of cryptocurrency $SP and DeFi tools to simplify and reduce the cost of financial operations.
Censorship and Legal Restrictions
- Problem: Strict legal constraints and content censorship.
- Solution: Decentralized platforms utilizing the $SP token that are hard to censor.
Exploitation and Lack of Fair Compensation
- Problem: Unfair working conditions and low earnings.
- Solution: Transparent and fair reward systems using smart contracts based on $SP.
Monetization Challenges
- Problem: Difficulties in monetizing content.
- Solution: Use of $SP for direct and instant payments without intermediaries.
Lack of Innovation
- Problem: Insufficient technological innovation.
- Solution: Implementation of new technologies, such as NFTs and DeFi, utilizing $SP.
Stigmatization and Social Pressure
- Problem: Stigmatization and negative attitudes toward industry workers.
- Solution: Community support and educational initiatives funded through $SP.
Content Quality Issues
- Problem: Low-quality content.
- Solution: Introduction of quality standards and rating systems, supporting professional creators through $SP.
Market Access Issues
- Problem: Limited access to the global market.
- Solution: Decentralized platforms based on $SP to ensure global access.
Intellectual Property Protection Issues
- Problem: Piracy and illegal content distribution.
- Solution: Use of blockchain technologies to protect copyrights and track content distribution through $SP.
Spintria offers a comprehensive solution to all key issues within the adult industry. Our token $SP and WEB-3 technologies create a safe, fair, and innovative ecosystem that benefits both content creators and consumers. Join us and be a part of the revolution in the adult industry.
Spintria (SP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Spintria (SP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Spintria (SP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Spintria (SP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SP-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät SP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
SP-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne SP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.