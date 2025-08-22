Spintria – hinta (SP)
Spintria (SP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00680349. Viimeisen 24 tunnin aikana SP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00664585 ja korkeimmillaan $ 0.00693566 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05442, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00455647.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SP on muuttunut +0.39% viimeisen tunnin aikana, +0.95% 24 tunnin aikana ja -9.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Spintria-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 350.39K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 51.56M ja sen kokonaistarjonta on 888704032.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.04M.
Tämän päivän aikana Spintria – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Spintria – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009174043.
Viimeisten 60 päivän aikana Spintria – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001045458.
Viimeisten 90 päivän aikana Spintria – USD -hinnan muutos oli $ -0.002242904397881184.
Spintria (SP) is a utility adult-token on the TON network created for anonymous and quick access to the content in the adult entertainment ecosystem. The adult industry faces numerous issues that limit its growth and safety. Spintria offers an innovative solution that could change the game. Our token $SP and WEB-3 technologies will help overcome these challenges and create a safer, more profitable, and fairer ecosystem for all participants. Security and Privacy - Problem: Leakage of personal data and confidential information. - Solution: The SP token is built on the TON blockchain, ensuring anonymity and transaction security. Financial Barriers - Problem: Limited access to traditional financial services. - Solution: The introduction of cryptocurrency $SP and DeFi tools to simplify and reduce the cost of financial operations. Censorship and Legal Restrictions - Problem: Strict legal constraints and content censorship. - Solution: Decentralized platforms utilizing the $SP token that are hard to censor. Exploitation and Lack of Fair Compensation - Problem: Unfair working conditions and low earnings. - Solution: Transparent and fair reward systems using smart contracts based on $SP. Monetization Challenges - Problem: Difficulties in monetizing content. - Solution: Use of $SP for direct and instant payments without intermediaries. Lack of Innovation - Problem: Insufficient technological innovation. - Solution: Implementation of new technologies, such as NFTs and DeFi, utilizing $SP. Stigmatization and Social Pressure - Problem: Stigmatization and negative attitudes toward industry workers. - Solution: Community support and educational initiatives funded through $SP. Content Quality Issues - Problem: Low-quality content. - Solution: Introduction of quality standards and rating systems, supporting professional creators through $SP. Market Access Issues - Problem: Limited access to the global market. - Solution: Decentralized platforms based on $SP to ensure global access. Intellectual Property Protection Issues - Problem: Piracy and illegal content distribution. - Solution: Use of blockchain technologies to protect copyrights and track content distribution through $SP. Spintria offers a comprehensive solution to all key issues within the adult industry. Our token $SP and WEB-3 technologies create a safe, fair, and innovative ecosystem that benefits both content creators and consumers. Join us and be a part of the revolution in the adult industry.
