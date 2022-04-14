SpinDash (SPINDASH) -rahakkeen tokenomiikka
SpinDash (SPINDASH) -rahakkeen tiedot
SpinDash was first introduced on Sonic's Degen Express launcher through a stealth launch. We are the first ever Decentralize Prediction Market on Sonic chain. We also offer a product called sonic333 which is basically an ODTE options mini-game. Players can choose if a token goes up or down in 3 minutes and 33 seconds. All bets are resolved through an LLM (AI). We aim to make a project that is truly decentralized, from tokenomics to our actual products.
SpinDash (SPINDASH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
SpinDash (SPINDASH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria.
SpinDash (SPINDASH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
SpinDash (SPINDASH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SPINDASH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SPINDASH-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät SPINDASH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SPINDASH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
SPINDASH-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne SPINDASH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SPINDASH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.