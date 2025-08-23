Lisätietoja SPINDASH-rahakkeesta

1SPINDASH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+3.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen SpinDash (SPINDASH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:44:05 (UTC+8)

SpinDash (SPINDASH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

+3.51%

-21.42%

-21.42%

SpinDash (SPINDASH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SPINDASH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPINDASH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPINDASH on muuttunut +0.26% viimeisen tunnin aikana, +3.51% 24 tunnin aikana ja -21.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SpinDash (SPINDASH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

--
----

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

592.70M
592.70M 592.70M

933,420,552.1145079
933,420,552.1145079 933,420,552.1145079

SpinDash-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.50K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPINDASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 592.70M ja sen kokonaistarjonta on 933420552.1145079. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.66K.

SpinDash (SPINDASH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SpinDash – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SpinDash – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SpinDash – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SpinDash – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.51%
30 päivää$ 0-91.11%
60 päivää$ 0-36.83%
90 päivää$ 0--

Mikä on SpinDash (SPINDASH)

SpinDash was first introduced on Sonic's Degen Express launcher through a stealth launch. We are the first ever Decentralize Prediction Market on Sonic chain. We also offer a product called sonic333 which is basically an ODTE options mini-game. Players can choose if a token goes up or down in 3 minutes and 33 seconds. All bets are resolved through an LLM (AI). We aim to make a project that is truly decentralized, from tokenomics to our actual products.

SpinDash (SPINDASH) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

SpinDash-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SpinDash (SPINDASH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SpinDash (SPINDASH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SpinDash-rahakkeelle.

Tarkista SpinDash-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPINDASH paikallisiin valuuttoihin

SpinDash (SPINDASH) -rahakkeen tokenomiikka

SpinDash (SPINDASH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPINDASH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SpinDash (SPINDASH)”

Paljonko SpinDash (SPINDASH) on arvoltaan tänään?
SPINDASH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPINDASH-USD-parin nykyinen hinta?
SPINDASH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SpinDash-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPINDASH markkina-arvo on $ 5.50K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPINDASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPINDASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 592.70M USD.
Mikä oli SPINDASH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPINDASH saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SPINDASH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPINDASH-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SPINDASH-rahakkeen treidausvolyymi?
SPINDASH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SPINDASH tänä vuonna korkeammalle?
SPINDASH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPINDASH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.