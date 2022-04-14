Spin It (SPIN) -rahakkeen tokenomiikka

Spin It (SPIN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Spin It (SPIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Spin It (SPIN) -rahakkeen tiedot

SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more.

Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee.

Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now!

Virallinen verkkosivusto:
https://spinit.owl.games/

Spin It (SPIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Spin It (SPIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 580.09K
$ 580.09K
Kokonaistarjonta:
$ 995.50M
$ 995.50M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 178.51M
$ 178.51M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.23M
$ 3.23M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00577706
$ 0.00577706
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00175638
$ 0.00175638
Nykyinen hinta:
$ 0.00324959
$ 0.00324959

Spin It (SPIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Spin It (SPIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SPIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SPIN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SPIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SPIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SPIN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SPIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SPIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.


