Lisätietoja SPIN-rahakkeesta

SPIN-rahakkeen hintatiedot

SPIN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SPIN-rahakkeen tokenomiikka

SPIN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Spin It-logo

Spin It – hinta (SPIN)

Ei listattu

1SPIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.003262
$0.003262$0.003262
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Spin It (SPIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:07:55 (UTC+8)

Spin It (SPIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00326197
$ 0.00326197$ 0.00326197
24 h:n matalin
$ 0.00326264
$ 0.00326264$ 0.00326264
24 h:n korkein

$ 0.00326197
$ 0.00326197$ 0.00326197

$ 0.00326264
$ 0.00326264$ 0.00326264

$ 0.00577706
$ 0.00577706$ 0.00577706

$ 0.00175638
$ 0.00175638$ 0.00175638

0.00%

-0.00%

-4.09%

-4.09%

Spin It (SPIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.003262. Viimeisen 24 tunnin aikana SPIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00326197 ja korkeimmillaan $ 0.00326264 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00577706, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00175638.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPIN on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.00% 24 tunnin aikana ja -4.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Spin It (SPIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 582.31K
$ 582.31K$ 582.31K

--
----

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

178.51M
178.51M 178.51M

995,499,999.9999999
995,499,999.9999999 995,499,999.9999999

Spin It-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 582.31K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 178.51M ja sen kokonaistarjonta on 995499999.9999999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.25M.

Spin It (SPIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Spin It – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Spin It – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001334764.
Viimeisten 60 päivän aikana Spin It – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008828371.
Viimeisten 90 päivän aikana Spin It – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.00%
30 päivää$ -0.0001334764-4.09%
60 päivää$ +0.0008828371+27.06%
90 päivää$ 0--

Mikä on Spin It (SPIN)

SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more. Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee. Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Spin It (SPIN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Spin It-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Spin It (SPIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Spin It (SPIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Spin It-rahakkeelle.

Tarkista Spin It-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPIN paikallisiin valuuttoihin

Spin It (SPIN) -rahakkeen tokenomiikka

Spin It (SPIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Spin It (SPIN)”

Paljonko Spin It (SPIN) on arvoltaan tänään?
SPIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003262 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPIN-USD-parin nykyinen hinta?
SPIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003262. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Spin It-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPIN markkina-arvo on $ 582.31K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 178.51M USD.
Mikä oli SPIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPIN saavutti ATH-hinnaksi 0.00577706 USD.
Mikä oli SPIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00175638 USD.
Mikä on SPIN-rahakkeen treidausvolyymi?
SPIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SPIN tänä vuonna korkeammalle?
SPIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:07:55 (UTC+8)

Spin It (SPIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.