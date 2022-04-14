Spheroid Universe (SPH) -rahakkeen tokenomiikka

Spheroid Universe (SPH) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Spheroid Universe (SPH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Spheroid Universe (SPH) -rahakkeen tiedot

Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform’s technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants.

Spheroid Universe (SPH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Spheroid Universe (SPH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.62M
Kokonaistarjonta:
$ 2.64B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2.64B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.62M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.53551
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00003862
Nykyinen hinta:
$ 0.00061272
Spheroid Universe (SPH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Spheroid Universe (SPH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SPH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SPH-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SPH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SPH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.