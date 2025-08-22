Lisätietoja SPH-rahakkeesta

SPH-rahakkeen hintatiedot

SPH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SPH-rahakkeen tokenomiikka

SPH-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Spheroid Universe-logo

Spheroid Universe – hinta (SPH)

Ei listattu

1SPH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00055937
$0.00055937$0.00055937
+16.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Spheroid Universe (SPH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:31:06 (UTC+8)

Spheroid Universe (SPH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.53551
$ 0.53551$ 0.53551

$ 0
$ 0$ 0

--

+16.24%

+3.93%

+3.93%

Spheroid Universe (SPH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SPH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.53551, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPH on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +16.24% 24 tunnin aikana ja +3.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Spheroid Universe (SPH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

--
----

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

2.64B
2.64B 2.64B

2,641,171,667.276434
2,641,171,667.276434 2,641,171,667.276434

Spheroid Universe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.48M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.64B ja sen kokonaistarjonta on 2641171667.276434. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.48M.

Spheroid Universe (SPH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Spheroid Universe – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Spheroid Universe – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Spheroid Universe – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Spheroid Universe – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+16.24%
30 päivää$ 0-28.91%
60 päivää$ 0-18.67%
90 päivää$ 0--

Mikä on Spheroid Universe (SPH)

Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform’s technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Spheroid Universe (SPH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Spheroid Universe-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Spheroid Universe (SPH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Spheroid Universe (SPH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Spheroid Universe-rahakkeelle.

Tarkista Spheroid Universe-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPH paikallisiin valuuttoihin

Spheroid Universe (SPH) -rahakkeen tokenomiikka

Spheroid Universe (SPH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Spheroid Universe (SPH)”

Paljonko Spheroid Universe (SPH) on arvoltaan tänään?
SPH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPH-USD-parin nykyinen hinta?
SPH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Spheroid Universe-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPH markkina-arvo on $ 1.48M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.64B USD.
Mikä oli SPH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPH saavutti ATH-hinnaksi 0.53551 USD.
Mikä oli SPH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPH-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SPH-rahakkeen treidausvolyymi?
SPH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SPH tänä vuonna korkeammalle?
SPH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:31:06 (UTC+8)

Spheroid Universe (SPH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.