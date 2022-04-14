Spectrum (SPCTRM) -rahakkeen tokenomiikka

Spectrum (SPCTRM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Spectrum (SPCTRM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Spectrum (SPCTRM) -rahakkeen tiedot

Spectrum is more than just a token, it's the ultimate hangout for degens. and everyone else on the spectrumn. Which we know is everyone in Web5.

This project is a testament to the unyielding spirit of all smooth-brained traders, the one's who've stared down market chaos, hopped into bear traps, and survived rugpulls galore, yet still choose to dive deeper and "send it"

We're not just celebrating those highs and lows; we're building a unique digital ecosystem and plotting ulti-chain expansion (Base, SUl, and beyond).

Virallinen verkkosivusto:
https://spectrumsol.xyz/
Valkoinen paperi:
https://docsend.com/view/v6xvfz9e7a9779jf

Spectrum (SPCTRM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Spectrum (SPCTRM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 9.03K
$ 9.03K
Kokonaistarjonta:
$ 999.23M
$ 999.23M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.23M
$ 999.23M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 9.03K
$ 9.03K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00049726
$ 0.00049726
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000623
$ 0.00000623
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Spectrum (SPCTRM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Spectrum (SPCTRM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SPCTRM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SPCTRM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SPCTRM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SPCTRM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

