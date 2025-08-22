Lisätietoja SPR-rahakkeesta

Spectre-logo

Spectre – hinta (SPR)

Ei listattu

1SPR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0002999
$0.0002999$0.0002999
+8.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Spectre (SPR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:24:45 (UTC+8)

Spectre (SPR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00027634
$ 0.00027634$ 0.00027634
24 h:n matalin
$ 0.00030747
$ 0.00030747$ 0.00030747
24 h:n korkein

$ 0.00027634
$ 0.00027634$ 0.00027634

$ 0.00030747
$ 0.00030747$ 0.00030747

$ 0.00994446
$ 0.00994446$ 0.00994446

$ 0.00020019
$ 0.00020019$ 0.00020019

-0.20%

+8.49%

-17.73%

-17.73%

Spectre (SPR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0002999. Viimeisen 24 tunnin aikana SPR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00027634 ja korkeimmillaan $ 0.00030747 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00994446, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00020019.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPR on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, +8.49% 24 tunnin aikana ja -17.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Spectre (SPR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 126.93K
$ 126.93K$ 126.93K

--
----

$ 127.96K
$ 127.96K$ 127.96K

423.23M
423.23M 423.23M

426,686,373.4896818
426,686,373.4896818 426,686,373.4896818

Spectre-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 126.93K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 423.23M ja sen kokonaistarjonta on 426686373.4896818. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 127.96K.

Spectre (SPR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Spectre – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Spectre – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001549072.
Viimeisten 60 päivän aikana Spectre – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001442691.
Viimeisten 90 päivän aikana Spectre – USD -hinnan muutos oli $ -0.000848433320627969.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+8.49%
30 päivää$ -0.0001549072-51.65%
60 päivää$ -0.0001442691-48.10%
90 päivää$ -0.000848433320627969-73.88%

Mikä on Spectre (SPR)

Spectre Network introduces a novel approach to achieving scalability, privacy, and decentralization. Integrating cutting-edge cryptographic protocols such as the PHANTOM Protocol, GhostDAG, and the upcoming GhostFACE protocol, Spectre Network is designed to provide a comprehensive privacy-centric blockchain solution. These technologies synergize to create a robust platform for secure, anonymous, and high-speed digital transactions, embodying a pure "ghostchain" — a fully anonymous and decentralized network.

Spectre-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Spectre (SPR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Spectre (SPR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Spectre-rahakkeelle.

Tarkista Spectre-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPR paikallisiin valuuttoihin

Spectre (SPR) -rahakkeen tokenomiikka

Spectre (SPR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Spectre (SPR)”

Paljonko Spectre (SPR) on arvoltaan tänään?
SPR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0002999 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPR-USD-parin nykyinen hinta?
SPR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0002999. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Spectre-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPR markkina-arvo on $ 126.93K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 423.23M USD.
Mikä oli SPR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPR saavutti ATH-hinnaksi 0.00994446 USD.
Mikä oli SPR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00020019 USD.
Mikä on SPR-rahakkeen treidausvolyymi?
SPR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SPR tänä vuonna korkeammalle?
SPR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:24:45 (UTC+8)

