Speciex-logo

Speciex – hinta (SPEX)

Ei listattu

1SPEX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00075571
$0.00075571$0.00075571
+3.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Speciex (SPEX) -hintakaavio
Speciex (SPEX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01629199
$ 0.01629199$ 0.01629199

$ 0
$ 0$ 0

-3.42%

+3.71%

-14.04%

-14.04%

Speciex (SPEX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SPEX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01629199, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPEX on muuttunut -3.42% viimeisen tunnin aikana, +3.71% 24 tunnin aikana ja -14.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Speciex (SPEX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 189.87K
$ 189.87K$ 189.87K

--
----

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

251.24M
251.24M 251.24M

1,500,000,000.0
1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Speciex-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 189.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 251.24M ja sen kokonaistarjonta on 1500000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.13M.

Speciex (SPEX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Speciex – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Speciex – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Speciex – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Speciex – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.71%
30 päivää$ 0-46.31%
60 päivää$ 0-55.36%
90 päivää$ 0--

Mikä on Speciex (SPEX)

The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Speciex-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Speciex (SPEX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Speciex (SPEX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Speciex-rahakkeelle.

Tarkista Speciex-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPEX paikallisiin valuuttoihin

Speciex (SPEX) -rahakkeen tokenomiikka

Speciex (SPEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPEX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Speciex (SPEX)”

Paljonko Speciex (SPEX) on arvoltaan tänään?
SPEX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPEX-USD-parin nykyinen hinta?
SPEX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Speciex-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPEX markkina-arvo on $ 189.87K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 251.24M USD.
Mikä oli SPEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPEX saavutti ATH-hinnaksi 0.01629199 USD.
Mikä oli SPEX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPEX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SPEX-rahakkeen treidausvolyymi?
SPEX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SPEX tänä vuonna korkeammalle?
SPEX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPEX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.