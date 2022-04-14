SpartaDEX (SPARTA) -rahakkeen tokenomiikka
SpartaDEX (SPARTA) -rahakkeen tiedot
SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity.
By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to
- Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player’s progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT;
- Promote and facilitate the launch of new, promising projects
- Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards
- Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface
- Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer
- Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges
- Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program
SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players.
SpartaDEX (SPARTA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu SpartaDEX (SPARTA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
SpartaDEX (SPARTA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
SpartaDEX (SPARTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SPARTA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SPARTA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät SPARTA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SPARTA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.