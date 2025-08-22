Lisätietoja SPU-rahakkeesta

Spare Parts Universe-logo

Spare Parts Universe – hinta (SPU)

Ei listattu

1SPU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00015947
$0.00015947$0.00015947
-2.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Spare Parts Universe (SPU) -hintakaavio
Spare Parts Universe (SPU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.50%

-2.20%

+6.95%

+6.95%

Spare Parts Universe (SPU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SPU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPU on muuttunut -0.50% viimeisen tunnin aikana, -2.20% 24 tunnin aikana ja +6.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Spare Parts Universe (SPU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 159.47K
$ 159.47K$ 159.47K

--
----

$ 159.47K
$ 159.47K$ 159.47K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Spare Parts Universe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 159.47K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 159.47K.

Spare Parts Universe (SPU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Spare Parts Universe – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Spare Parts Universe – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Spare Parts Universe – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Spare Parts Universe – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.20%
30 päivää$ 0+46.80%
60 päivää$ 0+55.18%
90 päivää$ 0--

Mikä on Spare Parts Universe (SPU)

Art is the main focus, Spare Parts Universe consists of hand crafted art pieces made from "spare parts" which have turned into an animated cartoon show and clothing line based off the art, and nfts are in the works for each sculpture and original music and animated music videos. Oliver Sparks is the main developer and artist but he has a team of people helping him. he is very passionate about his art and a friendly guy who engages with the community every day in the telegram since the coin launched there is only about 600 people in there but it is very active everyday no matter the market conditions. its not people looking to make a quick flip on a dumb meme. i highly suggest taking a quick look at the twitter / X account to see the sculpture's and animations

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Spare Parts Universe (SPU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Spare Parts Universe-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Spare Parts Universe (SPU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Spare Parts Universe (SPU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Spare Parts Universe-rahakkeelle.

Tarkista Spare Parts Universe-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPU paikallisiin valuuttoihin

Spare Parts Universe (SPU) -rahakkeen tokenomiikka

Spare Parts Universe (SPU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Spare Parts Universe (SPU)”

Paljonko Spare Parts Universe (SPU) on arvoltaan tänään?
SPU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPU-USD-parin nykyinen hinta?
SPU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Spare Parts Universe-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPU markkina-arvo on $ 159.47K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli SPU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPU saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SPU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SPU-rahakkeen treidausvolyymi?
SPU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SPU tänä vuonna korkeammalle?
SPU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Spare Parts Universe (SPU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

