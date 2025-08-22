Lisätietoja MILK2-rahakkeesta

MILK2-rahakkeen hintatiedot

MILK2-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MILK2-rahakkeen tokenomiikka

MILK2-rahakkeen hintaennuste

Spaceswap MILK2-logo

Spaceswap MILK2 – hinta (MILK2)

Ei listattu

1MILK2 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00227736
$0.00227736$0.00227736
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Spaceswap MILK2 (MILK2) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:01:21 (UTC+8)

Spaceswap MILK2 (MILK2) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.2
$ 5.2$ 5.2

$ 0.00118828
$ 0.00118828$ 0.00118828

--

--

+13.57%

+13.57%

Spaceswap MILK2 (MILK2) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00227736. Viimeisen 24 tunnin aikana MILK2 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MILK2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.2, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00118828.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MILK2 on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +13.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Spaceswap MILK2 (MILK2) -rahakkeen markkinatiedot

$ 51.04K
$ 51.04K$ 51.04K

--
----

$ 51.04K
$ 51.04K$ 51.04K

22.41M
22.41M 22.41M

22,410,064.47360896
22,410,064.47360896 22,410,064.47360896

Spaceswap MILK2-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 51.04K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MILK2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 22.41M ja sen kokonaistarjonta on 22410064.47360896. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 51.04K.

Spaceswap MILK2 (MILK2) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Spaceswap MILK2 – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Spaceswap MILK2 – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001426590.
Viimeisten 60 päivän aikana Spaceswap MILK2 – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011717832.
Viimeisten 90 päivän aikana Spaceswap MILK2 – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0001426590-6.26%
60 päivää$ +0.0011717832+51.45%
90 päivää$ 0--

Mikä on Spaceswap MILK2 (MILK2)

Spaceswap MILK2 (MILK2) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Spaceswap MILK2-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Spaceswap MILK2 (MILK2) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Spaceswap MILK2 (MILK2) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Spaceswap MILK2-rahakkeelle.

Tarkista Spaceswap MILK2-rahakkeen hintaennuste nyt!

MILK2 paikallisiin valuuttoihin

Spaceswap MILK2 (MILK2) -rahakkeen tokenomiikka

Spaceswap MILK2 (MILK2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MILK2-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Spaceswap MILK2 (MILK2)”

Paljonko Spaceswap MILK2 (MILK2) on arvoltaan tänään?
MILK2-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00227736 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MILK2-USD-parin nykyinen hinta?
MILK2 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00227736. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Spaceswap MILK2-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MILK2 markkina-arvo on $ 51.04K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MILK2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MILK2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 22.41M USD.
Mikä oli MILK2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MILK2 saavutti ATH-hinnaksi 5.2 USD.
Mikä oli MILK2-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MILK2-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00118828 USD.
Mikä on MILK2-rahakkeen treidausvolyymi?
MILK2-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MILK2 tänä vuonna korkeammalle?
MILK2 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MILK2-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:01:21 (UTC+8)

