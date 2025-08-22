Lisätietoja SFX-rahakkeesta

SFX-rahakkeen hintatiedot

SFX-rahakkeen valkoinen paperi

SFX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SFX-rahakkeen tokenomiikka

SFX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Space Frog X-logo

Space Frog X – hinta (SFX)

Ei listattu

1SFX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Space Frog X (SFX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:01:04 (UTC+8)

Space Frog X (SFX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

-0.04%

+1.22%

+1.22%

Space Frog X (SFX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SFX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SFX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SFX on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, -0.04% 24 tunnin aikana ja +1.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Space Frog X (SFX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 38.24K
$ 38.24K$ 38.24K

--
----

$ 61.40K
$ 61.40K$ 61.40K

138.69B
138.69B 138.69B

222,686,836,135.1184
222,686,836,135.1184 222,686,836,135.1184

Space Frog X-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.24K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 138.69B ja sen kokonaistarjonta on 222686836135.1184. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 61.40K.

Space Frog X (SFX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Space Frog X – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Space Frog X – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Space Frog X – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Space Frog X – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.04%
30 päivää$ 0-8.80%
60 päivää$ 0+44.46%
90 päivää$ 0--

Mikä on Space Frog X (SFX)

Space Frog X is a meme-based cryptocurrency that combines humor and functionality to create a unique ecosystem for its users. The project offers various utilities, including a decentralized swap platform, staking features for passive income, AI integration, and a blockchain-based game currently in development. Inspired by a viral frog meme and Elon Musk's SpaceX, Space Frog X seeks to engage its community while providing practical blockchain applications.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Space Frog X (SFX) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Space Frog X-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Space Frog X (SFX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Space Frog X (SFX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Space Frog X-rahakkeelle.

Tarkista Space Frog X-rahakkeen hintaennuste nyt!

SFX paikallisiin valuuttoihin

Space Frog X (SFX) -rahakkeen tokenomiikka

Space Frog X (SFX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SFX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Space Frog X (SFX)”

Paljonko Space Frog X (SFX) on arvoltaan tänään?
SFX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SFX-USD-parin nykyinen hinta?
SFX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Space Frog X-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SFX markkina-arvo on $ 38.24K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 138.69B USD.
Mikä oli SFX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SFX saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SFX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SFX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SFX-rahakkeen treidausvolyymi?
SFX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SFX tänä vuonna korkeammalle?
SFX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SFX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:01:04 (UTC+8)

Space Frog X (SFX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.