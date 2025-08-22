Lisätietoja SOVRA-rahakkeesta

SOVRA-rahakkeen hintatiedot

SOVRA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SOVRA-rahakkeen tokenomiikka

SOVRA-rahakkeen hintaennuste

Sovra Ai by Virtuals-logo

Sovra Ai by Virtuals – hinta (SOVRA)

Ei listattu

1SOVRA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0008537
$0.0008537$0.0008537
-11.90%1D
Reaaliaikainen Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:24:38 (UTC+8)

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

$ 0.00185863
$ 0.00185863$ 0.00185863

-0.23%

-11.94%

-18.97%

-18.97%

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SOVRA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOVRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00185863, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SOVRA on muuttunut -0.23% viimeisen tunnin aikana, -11.94% 24 tunnin aikana ja -18.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 853.70K
$ 853.70K$ 853.70K

--
----

$ 853.70K
$ 853.70K$ 853.70K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Sovra Ai by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 853.70K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SOVRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 853.70K.

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Sovra Ai by Virtuals – USD -hinta muuttui $ -0.000115778567458844.
Viimeisten 30 päivän aikana Sovra Ai by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Sovra Ai by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Sovra Ai by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000115778567458844-11.94%
30 päivää$ 0+42.36%
60 päivää$ 0+327.16%
90 päivää$ 0--

Mikä on Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Sovra Ai by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sovra Ai by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Sovra Ai by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

SOVRA paikallisiin valuuttoihin

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) -rahakkeen tokenomiikka

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOVRA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)”

Paljonko Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) on arvoltaan tänään?
SOVRA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SOVRA-USD-parin nykyinen hinta?
SOVRA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sovra Ai by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SOVRA markkina-arvo on $ 853.70K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SOVRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SOVRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli SOVRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SOVRA saavutti ATH-hinnaksi 0.00185863 USD.
Mikä oli SOVRA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SOVRA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SOVRA-rahakkeen treidausvolyymi?
SOVRA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SOVRA tänä vuonna korkeammalle?
SOVRA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SOVRA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

