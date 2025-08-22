Lisätietoja CUBE-rahakkeesta

CUBE-rahakkeen hintatiedot

CUBE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CUBE-rahakkeen tokenomiikka

CUBE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Somnium Space CUBEs-logo

Somnium Space CUBEs – hinta (CUBE)

Ei listattu

1CUBE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.307818
$0.307818$0.307818
-0.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Somnium Space CUBEs (CUBE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:30:46 (UTC+8)

Somnium Space CUBEs (CUBE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.306668
$ 0.306668$ 0.306668
24 h:n matalin
$ 0.312547
$ 0.312547$ 0.312547
24 h:n korkein

$ 0.306668
$ 0.306668$ 0.306668

$ 0.312547
$ 0.312547$ 0.312547

$ 28.12
$ 28.12$ 28.12

$ 0.03639773
$ 0.03639773$ 0.03639773

--

-0.16%

-9.29%

-9.29%

Somnium Space CUBEs (CUBE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.307818. Viimeisen 24 tunnin aikana CUBE on vaihdellut alimmillaan $ 0.306668 ja korkeimmillaan $ 0.312547 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CUBE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.12, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03639773.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CUBE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja -9.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Somnium Space CUBEs (CUBE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

--
----

$ 12.33M
$ 12.33M$ 12.33M

14.84M
14.84M 14.84M

40,054,278.79
40,054,278.79 40,054,278.79

Somnium Space CUBEs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CUBE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.84M ja sen kokonaistarjonta on 40054278.79. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.33M.

Somnium Space CUBEs (CUBE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Somnium Space CUBEs – USD -hinta muuttui $ -0.0005008429961435.
Viimeisten 30 päivän aikana Somnium Space CUBEs – USD -hinnan muutos oli $ -0.0427786679.
Viimeisten 60 päivän aikana Somnium Space CUBEs – USD -hinnan muutos oli $ +0.0674803236.
Viimeisten 90 päivän aikana Somnium Space CUBEs – USD -hinnan muutos oli $ +0.00907356755341806.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0005008429961435-0.16%
30 päivää$ -0.0427786679-13.89%
60 päivää$ +0.0674803236+21.92%
90 päivää$ +0.00907356755341806+3.04%

Mikä on Somnium Space CUBEs (CUBE)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Somnium Space CUBEs (CUBE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Somnium Space CUBEs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Somnium Space CUBEs (CUBE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Somnium Space CUBEs (CUBE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Somnium Space CUBEs-rahakkeelle.

Tarkista Somnium Space CUBEs-rahakkeen hintaennuste nyt!

CUBE paikallisiin valuuttoihin

Somnium Space CUBEs (CUBE) -rahakkeen tokenomiikka

Somnium Space CUBEs (CUBE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CUBE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Somnium Space CUBEs (CUBE)”

Paljonko Somnium Space CUBEs (CUBE) on arvoltaan tänään?
CUBE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.307818 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CUBE-USD-parin nykyinen hinta?
CUBE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.307818. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Somnium Space CUBEs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CUBE markkina-arvo on $ 4.57M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CUBE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CUBE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.84M USD.
Mikä oli CUBE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CUBE saavutti ATH-hinnaksi 28.12 USD.
Mikä oli CUBE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CUBE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03639773 USD.
Mikä on CUBE-rahakkeen treidausvolyymi?
CUBE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CUBE tänä vuonna korkeammalle?
CUBE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CUBE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:30:46 (UTC+8)

Somnium Space CUBEs (CUBE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.