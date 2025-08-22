SOMESING – hinta (SSG)
SOMESING (SSG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SSG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SSG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.285814, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SSG on muuttunut +0.27% viimeisen tunnin aikana, +0.16% 24 tunnin aikana ja +1.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SOMESING-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 384.84K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SSG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.00B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 384.84K.
Tämän päivän aikana SOMESING – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SOMESING – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SOMESING – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SOMESING – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.16%
|30 päivää
|$ 0
|-10.24%
|60 päivää
|$ 0
|-19.48%
|90 päivää
|$ 0
|--
SOMESING is a blockchain-based global mobile karaoke app. It allows anyone to enjoy singing and listening to the best quality recordings created by its users for free anytime and anywhere throughout the globe. It is characterized by its well-designed token economy through which users can transparently be rewarded for their contents as the tokens supported to the contents are automatically distributed by smart contracts on the blockchain. Launched on 2018 by a team based in Korea & Singapore, SOMESING aims to address creator's profit sharing on platform, low quality of karaoke app, barrier of paid service, untransparency of copyrights & music source suppliers in global.
