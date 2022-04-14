Solycat (SOLYCAT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Solycat (SOLYCAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Solycat (SOLYCAT) -rahakkeen tiedot

The SolyCat is a symbol of energy and mystery. Shining like the sun and agile as a feline.

Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu’s legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana’s fast and scalable blockchain.

Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn’t just another token—it’s a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization.

Join the pride and let’s make history, one paw at a time!

Virallinen verkkosivusto:
https://solycat.com

Solycat (SOLYCAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Solycat (SOLYCAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 15.18K
Kokonaistarjonta:
$ 999.52M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.52M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 15.18K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0017371
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000738
Nykyinen hinta:
$ 0
Solycat (SOLYCAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Solycat (SOLYCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SOLYCAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOLYCAT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SOLYCAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOLYCAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SOLYCAT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SOLYCAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOLYCAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.