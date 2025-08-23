Lisätietoja SOLY-rahakkeesta

SOLY AI-logo

SOLY AI – hinta (SOLY)

Ei listattu

1SOLY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+6.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen SOLY AI (SOLY) -hintakaavio
SOLY AI (SOLY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00117082
$ 0.00117082$ 0.00117082

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

+6.46%

+28.96%

+28.96%

SOLY AI (SOLY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SOLY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00117082, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SOLY on muuttunut +0.32% viimeisen tunnin aikana, +6.46% 24 tunnin aikana ja +28.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SOLY AI (SOLY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 31.17K
$ 31.17K$ 31.17K

--
----

$ 31.17K
$ 31.17K$ 31.17K

999.13M
999.13M 999.13M

999,127,835.127113
999,127,835.127113 999,127,835.127113

SOLY AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SOLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.13M ja sen kokonaistarjonta on 999127835.127113. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.17K.

SOLY AI (SOLY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SOLY AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SOLY AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SOLY AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SOLY AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6.46%
30 päivää$ 0+12.85%
60 päivää$ 0+141.08%
90 päivää$ 0--

Mikä on SOLY AI (SOLY)

The first personalized DeFAI Agent platform on Solana. Empowering Decisions with On-Chain Intelligence Soly is the brainchild of Madlabs #6789, a leading expert in Blockchain, DePIN, and AI with a proven track record of pioneering decentralized technologies. With deep technical acumen and visionary foresight, Madlabs #6789 has crafted Soly to redefine the future of AI-driven platforms. Soly utilizes the advanced AI Agent SDK & framework by Eliza of ai16z. This unique approach allows Soly to train multiple AI Agents simultaneously, enabling them to become smarter, faster, and more adaptive. These Agents drive crypto market research and DeFi transacting, enabling real-time insights and precise execution. They also power DAO governance systems, automating proposal reviews and smart voting. Additionally, Soly introduces on-chain multi-modal Agents capable of processing language, speech, images, and video. With the visionary leadership of Madlabs #6789 and OpenLoop's robust infrastructure, Soly sets a new standard for decentralized AI, redefining the future of on-chain intelligence and automation in the crypto world.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SOLY AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SOLY AI (SOLY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SOLY AI (SOLY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SOLY AI-rahakkeelle.

Tarkista SOLY AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

SOLY paikallisiin valuuttoihin

SOLY AI (SOLY) -rahakkeen tokenomiikka

SOLY AI (SOLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOLY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SOLY AI (SOLY)”

Paljonko SOLY AI (SOLY) on arvoltaan tänään?
SOLY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SOLY-USD-parin nykyinen hinta?
SOLY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SOLY AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SOLY markkina-arvo on $ 31.17K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SOLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SOLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.13M USD.
Mikä oli SOLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SOLY saavutti ATH-hinnaksi 0.00117082 USD.
Mikä oli SOLY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SOLY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SOLY-rahakkeen treidausvolyymi?
SOLY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SOLY tänä vuonna korkeammalle?
SOLY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SOLY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
SOLY AI (SOLY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.