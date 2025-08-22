Lisätietoja XSOLVBTC-rahakkeesta

XSOLVBTC-rahakkeen hintatiedot

XSOLVBTC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XSOLVBTC-rahakkeen tokenomiikka

XSOLVBTC-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Solv Protocol Staked BTC-logo

Solv Protocol Staked BTC – hinta (XSOLVBTC)

Ei listattu

1XSOLVBTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$111,823
$111,823$111,823
-0.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:15:25 (UTC+8)

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 111,010
$ 111,010$ 111,010
24 h:n matalin
$ 112,477
$ 112,477$ 112,477
24 h:n korkein

$ 111,010
$ 111,010$ 111,010

$ 112,477
$ 112,477$ 112,477

$ 175,368
$ 175,368$ 175,368

$ 11,402.13
$ 11,402.13$ 11,402.13

+0.04%

-0.14%

-5.27%

-5.27%

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $111,824. Viimeisen 24 tunnin aikana XSOLVBTC on vaihdellut alimmillaan $ 111,010 ja korkeimmillaan $ 112,477 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XSOLVBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 175,368, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 11,402.13.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XSOLVBTC on muuttunut +0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.14% 24 tunnin aikana ja -5.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 487.43M
$ 487.43M$ 487.43M

--
----

$ 487.43M
$ 487.43M$ 487.43M

4.36K
4.36K 4.36K

4,358.975700805863
4,358.975700805863 4,358.975700805863

Solv Protocol Staked BTC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 487.43M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XSOLVBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.36K ja sen kokonaistarjonta on 4358.975700805863. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 487.43M.

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Solv Protocol Staked BTC – USD -hinta muuttui $ -167.8545022261.
Viimeisten 30 päivän aikana Solv Protocol Staked BTC – USD -hinnan muutos oli $ -6,659.8684208000.
Viimeisten 60 päivän aikana Solv Protocol Staked BTC – USD -hinnan muutos oli $ +12,512.9378640000.
Viimeisten 90 päivän aikana Solv Protocol Staked BTC – USD -hinnan muutos oli $ +4,405.10165724173.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -167.8545022261-0.14%
30 päivää$ -6,659.8684208000-5.95%
60 päivää$ +12,512.9378640000+11.19%
90 päivää$ +4,405.10165724173+4.10%

Mikä on Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Solv Protocol Staked BTC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Solv Protocol Staked BTC-rahakkeelle.

Tarkista Solv Protocol Staked BTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

XSOLVBTC paikallisiin valuuttoihin

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) -rahakkeen tokenomiikka

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XSOLVBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)”

Paljonko Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) on arvoltaan tänään?
XSOLVBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 111,824 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XSOLVBTC-USD-parin nykyinen hinta?
XSOLVBTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 111,824. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Solv Protocol Staked BTC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XSOLVBTC markkina-arvo on $ 487.43M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XSOLVBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XSOLVBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.36K USD.
Mikä oli XSOLVBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XSOLVBTC saavutti ATH-hinnaksi 175,368 USD.
Mikä oli XSOLVBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XSOLVBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 11,402.13 USD.
Mikä on XSOLVBTC-rahakkeen treidausvolyymi?
XSOLVBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XSOLVBTC tänä vuonna korkeammalle?
XSOLVBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XSOLVBTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:15:25 (UTC+8)

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.