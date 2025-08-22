Lisätietoja SOLVBTC.JUP-rahakkeesta

SOLVBTC.JUP-rahakkeen hintatiedot

SOLVBTC.JUP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SOLVBTC.JUP-rahakkeen tokenomiikka

SOLVBTC.JUP-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Solv Protocol SolvBTC Jupiter-logo

Solv Protocol SolvBTC Jupiter – hinta (SOLVBTC.JUP)

Ei listattu

1SOLVBTC.JUP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$119,028
$119,028$119,028
+0.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:16:36 (UTC+8)

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 117,171
$ 117,171$ 117,171
24 h:n matalin
$ 119,857
$ 119,857$ 119,857
24 h:n korkein

$ 117,171
$ 117,171$ 117,171

$ 119,857
$ 119,857$ 119,857

$ 130,885
$ 130,885$ 130,885

$ 72,207
$ 72,207$ 72,207

+0.23%

+0.15%

-5.25%

-5.25%

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $119,028. Viimeisen 24 tunnin aikana SOLVBTC.JUP on vaihdellut alimmillaan $ 117,171 ja korkeimmillaan $ 119,857 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOLVBTC.JUP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 130,885, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 72,207.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SOLVBTC.JUP on muuttunut +0.23% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja -5.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 51.65M
$ 51.65M$ 51.65M

--
----

$ 51.65M
$ 51.65M$ 51.65M

433.92
433.92 433.92

433.9199910877181
433.9199910877181 433.9199910877181

Solv Protocol SolvBTC Jupiter-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 51.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SOLVBTC.JUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 433.92 ja sen kokonaistarjonta on 433.9199910877181. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 51.65M.

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Solv Protocol SolvBTC Jupiter – USD -hinta muuttui $ +183.4.
Viimeisten 30 päivän aikana Solv Protocol SolvBTC Jupiter – USD -hinnan muutos oli $ -5,896.3019388000.
Viimeisten 60 päivän aikana Solv Protocol SolvBTC Jupiter – USD -hinnan muutos oli $ +14,223.3817908000.
Viimeisten 90 päivän aikana Solv Protocol SolvBTC Jupiter – USD -hinnan muutos oli $ +5,951.50585236076.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +183.4+0.15%
30 päivää$ -5,896.3019388000-4.95%
60 päivää$ +14,223.3817908000+11.95%
90 päivää$ +5,951.50585236076+5.26%

Mikä on Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Solv Protocol SolvBTC Jupiter-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Solv Protocol SolvBTC Jupiter-rahakkeelle.

Tarkista Solv Protocol SolvBTC Jupiter-rahakkeen hintaennuste nyt!

SOLVBTC.JUP paikallisiin valuuttoihin

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) -rahakkeen tokenomiikka

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOLVBTC.JUP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)”

Paljonko Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) on arvoltaan tänään?
SOLVBTC.JUP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 119,028 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SOLVBTC.JUP-USD-parin nykyinen hinta?
SOLVBTC.JUP -USD-parin nykyinen hinta on $ 119,028. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Solv Protocol SolvBTC Jupiter-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SOLVBTC.JUP markkina-arvo on $ 51.65M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SOLVBTC.JUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SOLVBTC.JUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 433.92 USD.
Mikä oli SOLVBTC.JUP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SOLVBTC.JUP saavutti ATH-hinnaksi 130,885 USD.
Mikä oli SOLVBTC.JUP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SOLVBTC.JUP-rahakkeen ATL-hinta oli 72,207 USD.
Mikä on SOLVBTC.JUP-rahakkeen treidausvolyymi?
SOLVBTC.JUP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SOLVBTC.JUP tänä vuonna korkeammalle?
SOLVBTC.JUP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SOLVBTC.JUP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:16:36 (UTC+8)

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.