SolForge Fusion – hinta (SFG)

$0.719696
-0.10%1D
Reaaliaikainen SolForge Fusion (SFG) -hintakaavio
SolForge Fusion (SFG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.690607
24 h:n matalin
$ 0.731169
24 h:n korkein

$ 0.690607
$ 0.731169
$ 3.45
$ 0.212965
+0.09%

-0.18%

-8.01%

-8.01%

SolForge Fusion (SFG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.719696. Viimeisen 24 tunnin aikana SFG on vaihdellut alimmillaan $ 0.690607 ja korkeimmillaan $ 0.731169 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SFG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.45, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.212965.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SFG on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, -0.18% 24 tunnin aikana ja -8.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SolForge Fusion (SFG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.96M
--
$ 60.77M
6.89M
84,428,971.37364152
SolForge Fusion-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SFG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.89M ja sen kokonaistarjonta on 84428971.37364152. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 60.77M.

SolForge Fusion (SFG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SolForge Fusion – USD -hinta muuttui $ -0.001340939579144.
Viimeisten 30 päivän aikana SolForge Fusion – USD -hinnan muutos oli $ +0.0246787356.
Viimeisten 60 päivän aikana SolForge Fusion – USD -hinnan muutos oli $ +0.1961240690.
Viimeisten 90 päivän aikana SolForge Fusion – USD -hinnan muutos oli $ -0.2870685761938708.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001340939579144-0.18%
30 päivää$ +0.0246787356+3.43%
60 päivää$ +0.1961240690+27.25%
90 päivää$ -0.2870685761938708-28.51%

Mikä on SolForge Fusion (SFG)

SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.

SolForge Fusion (SFG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SolForge Fusion-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SolForge Fusion (SFG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SolForge Fusion (SFG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SolForge Fusion-rahakkeelle.

Tarkista SolForge Fusion-rahakkeen hintaennuste nyt!

SFG paikallisiin valuuttoihin

SolForge Fusion (SFG) -rahakkeen tokenomiikka

SolForge Fusion (SFG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SFG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "SolForge Fusion (SFG)"

Paljonko SolForge Fusion (SFG) on arvoltaan tänään?
SFG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.719696 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SFG-USD-parin nykyinen hinta?
SFG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.719696. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SolForge Fusion-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SFG markkina-arvo on $ 4.96M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SFG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SFG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.89M USD.
Mikä oli SFG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SFG saavutti ATH-hinnaksi 3.45 USD.
Mikä oli SFG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SFG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.212965 USD.
Mikä on SFG-rahakkeen treidausvolyymi?
SFG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SFG tänä vuonna korkeammalle?
SFG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SFG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

