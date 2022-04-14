Tutustu Solayer Staked SOL (SSOL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

In other words, if you deposit into a pool with sSOL and SOL, any token swaps that utilize that pool will incur a small cost to the swapper. As a Kamino depositor, you earn from that swap fee.

Now we will go through a couple of examples on how you can put your sSOL to work in AMMs, lending protocols, perpetual exchanges, and more.

There are various ways of utilizing sSOL and earning maximum yield as an sSOL holder. You can delegate to dApps to bootstrap network bandwidth or participate in DeFi strategies to earn additional APY, starting with our launch partners.

sSOL is the universal liquidity layer for delegates [dApps] and LRTs on Solayer. Every unit of SOL can be perceived as a unit of blockspace lent towards dApps, securing network bandwidth and TPS.

Solayer Staked SOL (SSOL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Solayer Staked SOL (SSOL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.