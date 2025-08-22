Solayer Staked SOL (SSOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli: $ 198.27 $ 198.27 $ 198.27 24 h:n matalin $ 207.5 $ 207.5 $ 207.5 24 h:n korkein 24 h:n matalin $ 198.27$ 198.27 $ 198.27 24 h:n korkein $ 207.5$ 207.5 $ 207.5 Kaikkien aikojen huippu $ 304.31$ 304.31 $ 304.31 Alin hinta $ 103.46$ 103.46 $ 103.46 Hintamuutos (1 h) -0.55% Hintamuutos (1 pv) -3.29% Hintamuutos (7 pv) -6.68% Hintamuutos (7 pv) -6.68%

Solayer Staked SOL (SSOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $200.49. Viimeisen 24 tunnin aikana SSOL on vaihdellut alimmillaan $ 198.27 ja korkeimmillaan $ 207.5 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 304.31, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 103.46.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SSOL on muuttunut -0.55% viimeisen tunnin aikana, -3.29% 24 tunnin aikana ja -6.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Solayer Staked SOL (SSOL) -rahakkeen markkinatiedot

Markkina-arvo $ 109.52M$ 109.52M $ 109.52M Volyymi (24 h) ---- -- Täysin laimennettu markkina-arvo $ 109.52M$ 109.52M $ 109.52M Kierrossa oleva tarjonta 546.80K 546.80K 546.80K Kokonaistarjonta 546,803.972140908 546,803.972140908 546,803.972140908

Solayer Staked SOL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 109.52M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 546.80K ja sen kokonaistarjonta on 546803.972140908. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 109.52M.