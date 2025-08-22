Solaya – hinta (SOLAYA)
-0.74%
-1.47%
-10.47%
-10.47%
Solaya (SOLAYA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SOLAYA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOLAYA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SOLAYA on muuttunut -0.74% viimeisen tunnin aikana, -1.47% 24 tunnin aikana ja -10.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Solaya-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 58.42K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SOLAYA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 801.31M ja sen kokonaistarjonta on 925824020.511572. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 67.50K.
Tämän päivän aikana Solaya – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Solaya – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Solaya – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Solaya – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.47%
|30 päivää
|$ 0
|-15.58%
|60 päivää
|$ 0
|+27.64%
|90 päivää
|$ 0
|--
Solaya is an automated trading platform built on Solana that empowers users to manage on-chain trading agents with exceptional security and efficiency. The platform provides a comprehensive framework for asset management and real-time trade execution, leveraging predefined trading strategies and constantly refreshed market data. The system prioritizes user control, guaranteeing that all assets remain exclusively in the user’s hands throughout every transaction. The process begins with the creation of a dedicated on-chain vault that safely stores user assets. A single wallet transaction not only sets up the vault but also assigns it a unique identifier derived from the agent’s public key. Once this secure storage is in place, users deposit the necessary tokens to lay the groundwork for the automated trading activities that follow. Live market data is collected from multiple Solana RPC nodes and processed swiftly to guide trading decisions. The information is channeled into two streams—one populating an analytics dashboard with comprehensive performance metrics, and the other feeding high-quality data directly to the trading agents. These agents monitor a range of market indicators, from token prices to liquidity levels, to identify optimal trading opportunities. When conditions are favorable, the system selects the best trade route via a liquidity aggregator and executes an atomic on-chain swap. During the transaction, funds temporarily exit the vault for the trade and are immediately redeposited upon completion, with every action securely recorded on-chain. Risk management is a foundational aspect of Solaya’s design. Trading agents impose a minimum trade size to avoid scenarios where operational costs might eclipse potential gains. Additionally, the platform integrates exposure controls and automated measures to moderate risk amid volatile market conditions. Alternative routing techniques also help mitigate network congestion, guaranteeing that transaction confirmations remain reliable even during peak demand. Solaya operates on a subscription model which requires users to acquire SOLAYA tokens in order to use the platform. The management dashboard offers real-time performance metrics, detailed analytics, and full control over trading agents, allowing users to add capital or halt operations as needed. Every transaction is permanently logged on-chain, providing a transparent, auditable history that supports continuous performance review and risk assessment. Engineered for rapid data processing, secure trade execution, and thorough activity logging, Solaya’s robust infrastructure ensures that trading agents always have the latest market insights while granting users transparent oversight of their trading performance. This design reflects a steadfast commitment to secure asset management, efficient trade execution, and proactive risk management in the dynamic world of cryptoasset trading.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Solaya (SOLAYA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Solaya (SOLAYA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Solaya-rahakkeelle.
Tarkista Solaya-rahakkeen hintaennuste nyt!
Solaya (SOLAYA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOLAYA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.