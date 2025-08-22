Lisätietoja HUBSOL-rahakkeesta

SolanaHub staked SOL – hinta (HUBSOL)

Ei listattu

1HUBSOL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$205.09
$205.09
-2.90%1D
USD
Reaaliaikainen SolanaHub staked SOL (HUBSOL) -hintakaavio
SolanaHub staked SOL (HUBSOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 202.39
$ 202.39
24 h:n matalin
$ 211.95
$ 211.95
24 h:n korkein

$ 202.39
$ 202.39

$ 211.95
$ 211.95

$ 312.07
$ 312.07

$ 106.11
$ 106.11

-0.32%

-2.85%

-5.45%

-5.45%

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $205.39. Viimeisen 24 tunnin aikana HUBSOL on vaihdellut alimmillaan $ 202.39 ja korkeimmillaan $ 211.95 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HUBSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 312.07, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 106.11.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HUBSOL on muuttunut -0.32% viimeisen tunnin aikana, -2.85% 24 tunnin aikana ja -5.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.03M
$ 3.03M

--
--

$ 3.03M
$ 3.03M

14.82K
14.82K

14,820.246456739
14,820.246456739

SolanaHub staked SOL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.03M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HUBSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.82K ja sen kokonaistarjonta on 14820.246456739. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.03M.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SolanaHub staked SOL – USD -hinta muuttui $ -6.0276424942841.
Viimeisten 30 päivän aikana SolanaHub staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ -17.8868194690.
Viimeisten 60 päivän aikana SolanaHub staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +79.7369987360.
Viimeisten 90 päivän aikana SolanaHub staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +10.86224646923758.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -6.0276424942841-2.85%
30 päivää$ -17.8868194690-8.70%
60 päivää$ +79.7369987360+38.82%
90 päivää$ +10.86224646923758+5.58%

Mikä on SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SolanaHub staked SOL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SolanaHub staked SOL (HUBSOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SolanaHub staked SOL (HUBSOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SolanaHub staked SOL-rahakkeelle.

Tarkista SolanaHub staked SOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

HUBSOL paikallisiin valuuttoihin

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) -rahakkeen tokenomiikka

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HUBSOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SolanaHub staked SOL (HUBSOL)”

Paljonko SolanaHub staked SOL (HUBSOL) on arvoltaan tänään?
HUBSOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 205.39 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HUBSOL-USD-parin nykyinen hinta?
HUBSOL -USD-parin nykyinen hinta on $ 205.39. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SolanaHub staked SOL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HUBSOL markkina-arvo on $ 3.03M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HUBSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HUBSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.82K USD.
Mikä oli HUBSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HUBSOL saavutti ATH-hinnaksi 312.07 USD.
Mikä oli HUBSOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HUBSOL-rahakkeen ATL-hinta oli 106.11 USD.
Mikä on HUBSOL-rahakkeen treidausvolyymi?
HUBSOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HUBSOL tänä vuonna korkeammalle?
HUBSOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HUBSOL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

