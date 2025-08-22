Lisätietoja SMG-rahakkeesta

Solana Money Glitch – hinta (SMG)

Ei listattu

1SMG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+8.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Solana Money Glitch (SMG) -hintakaavio
Solana Money Glitch (SMG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.005737
$ 0.005737$ 0.005737

$ 0
$ 0$ 0

+4.84%

+6.80%

+2.83%

+2.83%

Solana Money Glitch (SMG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SMG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SMG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.005737, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SMG on muuttunut +4.84% viimeisen tunnin aikana, +6.80% 24 tunnin aikana ja +2.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Solana Money Glitch (SMG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.61K
$ 12.61K$ 12.61K

--
----

$ 12.61K
$ 12.61K$ 12.61K

776.03M
776.03M 776.03M

776,026,251.234036
776,026,251.234036 776,026,251.234036

Solana Money Glitch-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.61K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SMG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 776.03M ja sen kokonaistarjonta on 776026251.234036. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.61K.

Solana Money Glitch (SMG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Solana Money Glitch – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Solana Money Glitch – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Solana Money Glitch – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Solana Money Glitch – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6.80%
30 päivää$ 0-22.30%
60 päivää$ 0-44.47%
90 päivää$ 0--

Mikä on Solana Money Glitch (SMG)

Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space.

Solana Money Glitch (SMG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Solana Money Glitch-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Solana Money Glitch (SMG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Solana Money Glitch (SMG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Solana Money Glitch-rahakkeelle.

Tarkista Solana Money Glitch-rahakkeen hintaennuste nyt!

SMG paikallisiin valuuttoihin

Solana Money Glitch (SMG) -rahakkeen tokenomiikka

Solana Money Glitch (SMG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SMG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Solana Money Glitch (SMG)”

Paljonko Solana Money Glitch (SMG) on arvoltaan tänään?
SMG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SMG-USD-parin nykyinen hinta?
SMG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Solana Money Glitch-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SMG markkina-arvo on $ 12.61K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SMG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SMG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 776.03M USD.
Mikä oli SMG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SMG saavutti ATH-hinnaksi 0.005737 USD.
Mikä oli SMG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SMG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SMG-rahakkeen treidausvolyymi?
SMG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SMG tänä vuonna korkeammalle?
SMG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SMG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
