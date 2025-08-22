Lisätietoja LUMIO-rahakkeesta

LUMIO-rahakkeen hintatiedot

LUMIO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LUMIO-rahakkeen tokenomiikka

LUMIO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Solana Mascot-logo

Solana Mascot – hinta (LUMIO)

Ei listattu

1LUMIO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+42.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Solana Mascot (LUMIO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:27:56 (UTC+8)

Solana Mascot (LUMIO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00270052
$ 0.00270052$ 0.00270052

$ 0
$ 0$ 0

+4.46%

+42.56%

+71.11%

+71.11%

Solana Mascot (LUMIO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana LUMIO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUMIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00270052, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LUMIO on muuttunut +4.46% viimeisen tunnin aikana, +42.56% 24 tunnin aikana ja +71.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Solana Mascot (LUMIO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 57.23K
$ 57.23K$ 57.23K

--
----

$ 57.23K
$ 57.23K$ 57.23K

999.75M
999.75M 999.75M

999,745,520.870178
999,745,520.870178 999,745,520.870178

Solana Mascot-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 57.23K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LUMIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.75M ja sen kokonaistarjonta on 999745520.870178. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 57.23K.

Solana Mascot (LUMIO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Solana Mascot – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Solana Mascot – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Solana Mascot – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Solana Mascot – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+42.56%
30 päivää$ 0+79.03%
60 päivää$ 0+143.24%
90 päivää$ 0--

Mikä on Solana Mascot (LUMIO)

Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨ 🐾 What’s LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that’s got everyone saying, “I gotta get one!” Whether you’re a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags. 💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy. 🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn’t just settle for the moon—it’s aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world. Join the LUMIO tribe, and let’s make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Solana Mascot (LUMIO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Solana Mascot-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Solana Mascot (LUMIO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Solana Mascot (LUMIO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Solana Mascot-rahakkeelle.

Tarkista Solana Mascot-rahakkeen hintaennuste nyt!

LUMIO paikallisiin valuuttoihin

Solana Mascot (LUMIO) -rahakkeen tokenomiikka

Solana Mascot (LUMIO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUMIO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Solana Mascot (LUMIO)”

Paljonko Solana Mascot (LUMIO) on arvoltaan tänään?
LUMIO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LUMIO-USD-parin nykyinen hinta?
LUMIO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Solana Mascot-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LUMIO markkina-arvo on $ 57.23K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LUMIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LUMIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.75M USD.
Mikä oli LUMIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LUMIO saavutti ATH-hinnaksi 0.00270052 USD.
Mikä oli LUMIO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LUMIO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on LUMIO-rahakkeen treidausvolyymi?
LUMIO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LUMIO tänä vuonna korkeammalle?
LUMIO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LUMIO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:27:56 (UTC+8)

Solana Mascot (LUMIO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.