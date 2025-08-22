Lisätietoja SOBA-rahakkeesta

SOBA-rahakkeen hintatiedot

SOBA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SOBA-rahakkeen tokenomiikka

SOBA-rahakkeen hintaennuste

Sol Bastard-logo

Sol Bastard – hinta (SOBA)

Ei listattu

1SOBA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-8.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Sol Bastard (SOBA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:42:41 (UTC+8)

Sol Bastard (SOBA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0092959
$ 0.0092959$ 0.0092959

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

-8.48%

-13.72%

-13.72%

Sol Bastard (SOBA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SOBA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOBA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0092959, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SOBA on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, -8.48% 24 tunnin aikana ja -13.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sol Bastard (SOBA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 36.57K
$ 36.57K$ 36.57K

--
----

$ 36.57K
$ 36.57K$ 36.57K

890.49M
890.49M 890.49M

890,486,961.213829
890,486,961.213829 890,486,961.213829

Sol Bastard-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.57K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SOBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 890.49M ja sen kokonaistarjonta on 890486961.213829. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.57K.

Sol Bastard (SOBA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Sol Bastard – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Sol Bastard – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Sol Bastard – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Sol Bastard – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-8.48%
30 päivää$ 0-19.91%
60 päivää$ 0-73.94%
90 päivää$ 0--

Mikä on Sol Bastard (SOBA)

SIMPLY A COMMUNITY OF PURE BASTARDS WE HAVE ALOT UTILITIES COMINNG IN FUTURE LIKE PLAY TO EARN GAMES THIS IS A COMMUNITY TOKEN TO UNITE PEOPLE AND GET RID OF THE RUGPULL AND FUD CULTURE MADE BY A DOXXED CRYPTO INFLUENCER

Sol Bastard (SOBA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Sol Bastard-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sol Bastard (SOBA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sol Bastard (SOBA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sol Bastard-rahakkeelle.

Tarkista Sol Bastard-rahakkeen hintaennuste nyt!

SOBA paikallisiin valuuttoihin

Sol Bastard (SOBA) -rahakkeen tokenomiikka

Sol Bastard (SOBA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOBA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sol Bastard (SOBA)”

Paljonko Sol Bastard (SOBA) on arvoltaan tänään?
SOBA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SOBA-USD-parin nykyinen hinta?
SOBA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sol Bastard-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SOBA markkina-arvo on $ 36.57K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SOBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SOBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 890.49M USD.
Mikä oli SOBA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SOBA saavutti ATH-hinnaksi 0.0092959 USD.
Mikä oli SOBA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SOBA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SOBA-rahakkeen treidausvolyymi?
SOBA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SOBA tänä vuonna korkeammalle?
SOBA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SOBA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sol Bastard (SOBA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

