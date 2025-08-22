Lisätietoja CODED-rahakkeesta

Ei listattu

1CODED - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.40%1D
USD
Reaaliaikainen soft shill (CODED) -hintakaavio
soft shill (CODED) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208835
$ 0.00208835$ 0.00208835

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

-3.47%

-38.04%

-38.04%

soft shill (CODED) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CODED on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CODED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00208835, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CODED on muuttunut +0.57% viimeisen tunnin aikana, -3.47% 24 tunnin aikana ja -38.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

soft shill (CODED) -rahakkeen markkinatiedot

$ 14.26K
$ 14.26K$ 14.26K

--
----

$ 14.26K
$ 14.26K$ 14.26K

999.73M
999.73M 999.73M

999,727,923.361442
999,727,923.361442 999,727,923.361442

soft shill-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.26K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CODED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.73M ja sen kokonaistarjonta on 999727923.361442. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.26K.

soft shill (CODED) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana soft shill – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana soft shill – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana soft shill – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana soft shill – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.47%
30 päivää$ 0-33.97%
60 päivää$ 0-95.48%
90 päivää$ 0--

Mikä on soft shill (CODED)

$CODED is more than just a meme token — it’s an autonomous digital entity that lives and breathes in the developer-coded world of X (formerly Twitter). At its core, $CODED is a reactive bot-driven token that automatically replies to posts with a cryptic but iconic phrase: “it’s $coded.” Like a mysterious developer lurking in the shadows, it shows up uninvited, unannounced, and undeniably present. The project is built around a core identity that celebrates coding culture, automation, and the quiet power of lines of logic. Just like how good code doesn’t explain itself — it runs — $CODED doesn’t argue or shill. It simply responds. Instantly. Relentlessly. When someone drops alpha, makes a genius move, or unknowingly touches brilliance, the $CODED bot shows up to seal it with approval: “it’s $coded.” It feels like an easter egg for insiders — and a riddle for everyone else.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

soft shill (CODED) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

soft shill-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon soft shill (CODED) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko soft shill (CODED) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita soft shill-rahakkeelle.

Tarkista soft shill-rahakkeen hintaennuste nyt!

CODED paikallisiin valuuttoihin

soft shill (CODED) -rahakkeen tokenomiikka

soft shill (CODED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CODED-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”soft shill (CODED)”

Paljonko soft shill (CODED) on arvoltaan tänään?
CODED-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CODED-USD-parin nykyinen hinta?
CODED -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on soft shill-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CODED markkina-arvo on $ 14.26K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CODED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CODED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.73M USD.
Mikä oli CODED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CODED saavutti ATH-hinnaksi 0.00208835 USD.
Mikä oli CODED-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CODED-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CODED-rahakkeen treidausvolyymi?
CODED-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CODED tänä vuonna korkeammalle?
CODED saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CODED-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
soft shill (CODED) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

