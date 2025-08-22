Lisätietoja SINU-rahakkeesta

SINU-rahakkeen hintatiedot

SINU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SINU-rahakkeen tokenomiikka

SINU-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Sock Inu-logo

Sock Inu – hinta (SINU)

Ei listattu

1SINU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00014897
$0.00014897$0.00014897
+7.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Sock Inu (SINU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:42:19 (UTC+8)

Sock Inu (SINU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.77%

+7.55%

-14.18%

-14.18%

Sock Inu (SINU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SINU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SINU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SINU on muuttunut -0.77% viimeisen tunnin aikana, +7.55% 24 tunnin aikana ja -14.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sock Inu (SINU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 148.96K
$ 148.96K$ 148.96K

--
----

$ 148.96K
$ 148.96K$ 148.96K

999.91M
999.91M 999.91M

999,907,021.170692
999,907,021.170692 999,907,021.170692

Sock Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 148.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.91M ja sen kokonaistarjonta on 999907021.170692. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 148.96K.

Sock Inu (SINU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Sock Inu – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Sock Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Sock Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Sock Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+7.55%
30 päivää$ 0-29.79%
60 päivää$ 0+59.44%
90 päivää$ 0--

Mikä on Sock Inu (SINU)

Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Sock Inu (SINU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Sock Inu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sock Inu (SINU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sock Inu (SINU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sock Inu-rahakkeelle.

Tarkista Sock Inu-rahakkeen hintaennuste nyt!

SINU paikallisiin valuuttoihin

Sock Inu (SINU) -rahakkeen tokenomiikka

Sock Inu (SINU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SINU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sock Inu (SINU)”

Paljonko Sock Inu (SINU) on arvoltaan tänään?
SINU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SINU-USD-parin nykyinen hinta?
SINU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sock Inu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SINU markkina-arvo on $ 148.96K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.91M USD.
Mikä oli SINU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SINU saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SINU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SINU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SINU-rahakkeen treidausvolyymi?
SINU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SINU tänä vuonna korkeammalle?
SINU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SINU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:42:19 (UTC+8)

Sock Inu (SINU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.