Sock Inu – hinta (SINU)
-0.77%
+7.55%
-14.18%
-14.18%
Sock Inu (SINU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SINU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SINU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SINU on muuttunut -0.77% viimeisen tunnin aikana, +7.55% 24 tunnin aikana ja -14.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Sock Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 148.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.91M ja sen kokonaistarjonta on 999907021.170692. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 148.96K.
Tämän päivän aikana Sock Inu – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Sock Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Sock Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Sock Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+7.55%
|30 päivää
|$ 0
|-29.79%
|60 päivää
|$ 0
|+59.44%
|90 päivää
|$ 0
|--
Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe.
