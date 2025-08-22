SocialGrowAI – hinta (GROWAI)
SocialGrowAI (GROWAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00149244. Viimeisen 24 tunnin aikana GROWAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0014831 ja korkeimmillaan $ 0.00161497 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GROWAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01195909, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00121486.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GROWAI on muuttunut +0.07% viimeisen tunnin aikana, -2.93% 24 tunnin aikana ja -18.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SocialGrowAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 469.26K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GROWAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 314.36M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.49M.
Tämän päivän aikana SocialGrowAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SocialGrowAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002014804.
Viimeisten 60 päivän aikana SocialGrowAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002600482.
Viimeisten 90 päivän aikana SocialGrowAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002338993775126634.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-2.93%
|30 päivää
|$ -0.0002014804
|-13.50%
|60 päivää
|$ +0.0002600482
|+17.42%
|90 päivää
|$ -0.0002338993775126634
|-13.54%
Revolutionize Your Token Journey with SocialGrowAI - the home of DeFAI. Unleash a seamless multi-chain experience with SocialGrowAI, your ultimate hub for trading, launching, and earning tokens. This all-in-one platform integrates Telegram and X, empowering a dynamic array of multi-chain Telegram bots, AI agents, and web apps. With innovative gamified features, SocialGrowAI offers a groundbreaking, AI-optimized platform for multi-chain trading, launching, and earning tokens all in one place. ECOSYSTEM FEATURES: SocialGrowAI Trade Bot Buy and sell on many of the most popular chains including ETH, SOL, BASE, BSC, and TON. Working with a dominating trading platform that is currently under NDA, you can expect the best tools for buying and selling across the entire space. Quick Token Launcher Our $0 multi-chain token launcher provides an easy-to-use flow, to rapidly launch any token via Telegram in minutes. Launch, distribute, renounce, and lock liquidity using the SocialGrowAI Bot. Additional rewards can be earned when using one of our partner Telegram mini apps. Faucet/Reward System Our unparalleled reward system integrated within our partner Telegram apps enables thousands of projects to reward their communities. For the first time, Telegram mini apps will no longer rely on a single airdrop to maintain retention, which has proven through thousands of case studies to drastically reduce a project's life cycle. Our unique faucet system rewards loyalty, participation and allows you to earn additional daily tokens nearing migration via our token launcher. Telegram Mini Apps While a highly saturated ecosystem with copy and pasted mechanics, our unique outlook enable us to create bespoke mini apps for projects with already established communities, removing the reliance of a single airdrop for retention and replacing it with our array of features, including trading, launching and earning to drastically increase user retention and the lifecycle of the integrated projects. Integrated IDO SocialGrowAI provides an integrated decentralized multi-chain IDO feature that provides the tools for projects to fundraise and whitelist easily within the Telegram app. This seamless system will provide additional necessary tools for teams looking to launch a more comprehensive project. AI Integration Across all of our features, AI optimizations will be prevalent. We have a highly experienced development team that specializes in AI. Utilising our AI agent, we will be the first $0 Multi-chain launcher via X and Telegram.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon SocialGrowAI (GROWAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SocialGrowAI (GROWAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SocialGrowAI-rahakkeelle.
Tarkista SocialGrowAI-rahakkeen hintaennuste nyt!
SocialGrowAI (GROWAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GROWAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita.