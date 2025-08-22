Lisätietoja ST-rahakkeesta

1ST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.003231
-2.10%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Social Trade (ST) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:06:06 (UTC+8)

Social Trade (ST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003231
24 h:n matalin
$ 0.00330827
24 h:n korkein

$ 0.003231
$ 0.00330827
$ 0.00849319
$ 0.0023316
--

-2.12%

-12.29%

-12.29%

Social Trade (ST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.003231. Viimeisen 24 tunnin aikana ST on vaihdellut alimmillaan $ 0.003231 ja korkeimmillaan $ 0.00330827 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00849319, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0023316.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ST on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -2.12% 24 tunnin aikana ja -12.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Social Trade (ST) -rahakkeen markkinatiedot

$ 521.06K
--
$ 618.77K
161.27M
191,509,126.18
Social Trade-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 521.06K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 161.27M ja sen kokonaistarjonta on 191509126.18. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 618.77K.

Social Trade (ST) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Social Trade – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Social Trade – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001971872.
Viimeisten 60 päivän aikana Social Trade – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004559541.
Viimeisten 90 päivän aikana Social Trade – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008408186434374115.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.12%
30 päivää$ -0.0001971872-6.10%
60 päivää$ -0.0004559541-14.11%
90 päivää$ -0.0008408186434374115-20.64%

Mikä on Social Trade (ST)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Social Trade (ST) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Social Trade-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Social Trade (ST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Social Trade (ST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Social Trade-rahakkeelle.

Tarkista Social Trade-rahakkeen hintaennuste nyt!

ST paikallisiin valuuttoihin

Social Trade (ST) -rahakkeen tokenomiikka

Social Trade (ST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Social Trade (ST)”

Paljonko Social Trade (ST) on arvoltaan tänään?
ST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003231 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ST-USD-parin nykyinen hinta?
ST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003231. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Social Trade-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ST markkina-arvo on $ 521.06K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 161.27M USD.
Mikä oli ST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ST saavutti ATH-hinnaksi 0.00849319 USD.
Mikä oli ST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ST-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0023316 USD.
Mikä on ST-rahakkeen treidausvolyymi?
ST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ST tänä vuonna korkeammalle?
ST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:06:06 (UTC+8)

Social Trade (ST) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

