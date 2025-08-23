Lisätietoja SEDGE-rahakkeesta

SEDGE-rahakkeen hintatiedot

SEDGE-rahakkeen valkoinen paperi

SEDGE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SEDGE-rahakkeen tokenomiikka

SEDGE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Social Edge-logo

Social Edge – hinta (SEDGE)

Ei listattu

1SEDGE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02070358
$0.02070358$0.02070358
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Social Edge (SEDGE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:41:19 (UTC+8)

Social Edge (SEDGE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.856294
$ 0.856294$ 0.856294

$ 0.01017587
$ 0.01017587$ 0.01017587

--

--

+3.89%

+3.89%

Social Edge (SEDGE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02070358. Viimeisen 24 tunnin aikana SEDGE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SEDGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.856294, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01017587.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SEDGE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +3.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Social Edge (SEDGE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.70K
$ 20.70K$ 20.70K

--
----

$ 20.70K
$ 20.70K$ 20.70K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Social Edge-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.70K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SEDGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.70K.

Social Edge (SEDGE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Social Edge – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Social Edge – USD -hinnan muutos oli $ +0.0035630095.
Viimeisten 60 päivän aikana Social Edge – USD -hinnan muutos oli $ +0.0136785178.
Viimeisten 90 päivän aikana Social Edge – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0035630095+17.21%
60 päivää$ +0.0136785178+66.07%
90 päivää$ 0--

Mikä on Social Edge (SEDGE)

Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Social Edge (SEDGE) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Social Edge-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Social Edge (SEDGE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Social Edge (SEDGE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Social Edge-rahakkeelle.

Tarkista Social Edge-rahakkeen hintaennuste nyt!

SEDGE paikallisiin valuuttoihin

Social Edge (SEDGE) -rahakkeen tokenomiikka

Social Edge (SEDGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SEDGE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Social Edge (SEDGE)”

Paljonko Social Edge (SEDGE) on arvoltaan tänään?
SEDGE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02070358 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SEDGE-USD-parin nykyinen hinta?
SEDGE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02070358. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Social Edge-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SEDGE markkina-arvo on $ 20.70K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SEDGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SEDGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M USD.
Mikä oli SEDGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SEDGE saavutti ATH-hinnaksi 0.856294 USD.
Mikä oli SEDGE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SEDGE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01017587 USD.
Mikä on SEDGE-rahakkeen treidausvolyymi?
SEDGE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SEDGE tänä vuonna korkeammalle?
SEDGE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SEDGE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:41:19 (UTC+8)

Social Edge (SEDGE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.