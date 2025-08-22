Snook – hinta (SNK)
Snook (SNK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00264019. Viimeisen 24 tunnin aikana SNK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00263826 ja korkeimmillaan $ 0.00270356 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SNK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.31, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00130264.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SNK on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -1.46% 24 tunnin aikana ja +3.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Snook-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 68.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SNK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.03M ja sen kokonaistarjonta on 38493055.41. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 101.63K.
Tämän päivän aikana Snook – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Snook – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005588366.
Viimeisten 60 päivän aikana Snook – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002313424.
Viimeisten 90 päivän aikana Snook – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000844068647156326.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.46%
|30 päivää
|$ +0.0005588366
|+21.17%
|60 päivää
|$ +0.0002313424
|+8.76%
|90 päivää
|$ -0.0000844068647156326
|-3.09%
Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.
