SMORE (SMORE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SMORE (SMORE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
SMORE (SMORE) -rahakkeen tiedot

SMORE is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. Created by the prominent caller Smore, it emerged from the AI16ZDAO trenches, aiming to foster a fun and engaging community token for AI16Z enthusiasts.

For more information and updates, you can visit the following links:

Official Website: https://www.smore.lol/ Whitepaper: https://www.smore.lol/whitepaper Twitter: https://x.com/SMOREBOT_69420 Telegram: https://t.me/+91XI6aWjTBcwM2Rk Token Information: https://www.birdeye.so/token/8fb5D1zmjU9Bs7V2oqjtf47SwajCAgi4jzN6Nr5md3Ns?chain=solana

Virallinen verkkosivusto:
https://www.smore.lol/
Valkoinen paperi:
https://www.smore.lol/whitepaper

SMORE (SMORE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo:
$ 6.82K
Kokonaistarjonta:
$ 998.28M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 998.28M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 6.82K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00052971
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000611
Nykyinen hinta:
$ 0
SMORE (SMORE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SMORE (SMORE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SMORE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SMORE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SMORE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SMORE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SMORE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SMORE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SMORE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.